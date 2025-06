Le parole del nuovo tecnico scuotono l'ambiente puntando ad obiettivi importanti godendo della grande fiducia di Ranieri e della società

Gian Piero Gasperini si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Roma. A poco più di una settimana dal suo annuncio, il tecnico giallorosso ha parlato per la prima volta in conferenza stampa dal centro sportivo di Trigoria, affiancato da Claudio Ranieri. Davanti ai giornalisti, Gasperini ha toccato diversi temi chiave legati al suo arrivo nella Capitale, al progetto tecnico e alle ambizioni della squadra, dando il via alla sua nuova avventura romanista con idee chiare e grande determinazione.

#Gasperini: "Sul mercato devi prendere giocatori emergenti o fatti in casa. Servono giocatori di valore, di spessore. Vorrei che i giocatori facessero la migliore stagione della carriera. Questo deve essere lo spirito per migliorare. Devi andare forte, correre per sanare il gap" pic.twitter.com/spLEC22Gst

Gasperini, la chiamata con i Friedkin e l'amicizia con Ranieri — Oggi è il Gasp-Day. L'allenatore piemontese si è presentato ed ora è pronto a guidare la Roma per riportarla dove merita. Ecco quello che ha detto in Conferenza Stampa.

Dan Friedkin ha investito tanto ma ancora non ha giocato la Champions: le ha chiesto come si fa a starci stabilmente?

"I primi contatti li ho avuto con Claudio Ranieri e mi ha descritto benissimo la realtà della squadra e della società, e le vicissitudini che ci sono state. Poi ho incontrato la proprietà, persone che hanno una grande passione e con progetti ambiziosi che hanno fatto fatica finora a raggiungere. Con me vorrebbero creare qualcosa di costruttivo e forte e ci siamo confrontati sapendo qual è la situazione del Fair Play Finanziario. Vogliono investire nella Roma e farlo bene, per portare la Roma in alto"

Roma ha dinamiche particolari: la spaventano?

"Tutti da quando sono arrivato mi mettete in guardia sulla situazione di Roma: ma questa deve essere una forza, non una debolezza. Mi parlano della pressione ma io vedo una grande voglia di calcio e queste energie vanno incanalate. Possiamo correggere qualcosa e portare nella direzione giusta le energie che si vedono e che sono straordinarie. Se il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni e Parigi è diventata capitale d'Europa nel calcio vuol dire che si possono fare risultati non solo a Torino o Milano"

Alcune domande sono state posto anche a Ranieri, che ha avuto modo di raccontare come è nato il suo rapporto con Gasperini:

"Gli ho detto che mi stava antipatico... Tra i tanti nomi ho fatto il suo perché Roma ha bisogno di una personalità forte e di un allenatore che non si accontenta mai e vuole sempre migliorare. Gli offriamo un anno per farsi capire e i tifosi gli devono stare dietro come sono stati dietro a me. E' una persona schietta e leale, io sarò un amico che starà da parte e darò una mano se avrà bisogno"

Come ha contattato Gasperini?

"E' stato tutto molto semplice, dopo la mia bugia bianca siamo stati sorpresi a Firenze e poi è nato tutto in modo molto semplice"

Gasperini, la Roma, il rifiuto alla Juve e i tifosi — Come creerà un feeling con i tifosi? La sua Atalanta ha cancellato il sogno Champions della Roma...

"C'è sempre stato. Inutile nascondersi, quello che conta sono i risultati. Dobbiamo pensare che possiamo fare qualcosa di giusto e alzare il livello. Certo che se parto dai risultati fatti da Claudio nelle ultime 22 giornate... sono stati straordinari ma dimostrano che quello che conta è la squadra: gli stessi giocatori che erano in difficoltà, avendo un atteggiamento più da squadra, sono migliorati. In una piazza come Roma non si possono fare programmi a 10 anni, dobbiamo essere più veloci e concreti, ma bisogna prendere una base e far identificare i tifosi nel gioco della squadra"

Con lei sono esplosi attaccanti fortissimi: cosa pensa di Abraham e Dovbyk che troverà qui?

"I giocatori che ho trovato erano già forti, non li ho migliorati ma ho tirato fuori il meglio da loro. I miei attaccanti fanno spesso tanti gol per il mio modo di far giocare la squadra"

Il calcio dà poco tempo per costruire: tra un anno che obiettivo vorrebbe raggiungere. E per Ranieri: che cosa gli avete chiesto di raggiungere?

Gasperini: "Il risultato massimo può essere la qualificazione in Champions, in questo momento la Roma non può essere in grado di vincere lo scudetto, poi non si sa mai. Per me il traguardo è rendere questa squadra più forte, con più giocatori da nazionale e internazionali, e alzare il livello per arrivare a poter trattare giocatori che al momento non possiamo trattare. Dobbiamo creare un nocciolo duro e dare continuità, questo fa crescere le squadre"

Ranieri: "Gli abbiamo chiesto di fare il Gasperini anche qui a Roma. Mi sorprendeva Percassi che ogni anno diceva 'partiamo per salvarci'. Sono convinto che i tifosi si identificheranno nel gioco di Gasp. Gli abbiamo chiesto di fare bene, conoscere la piazza per un anno e continuare a crescere. Peccato per la Champions non raggiunta ma ho anche pensato che se l'avessimo raggiunta forse non saremmo stati ancora pronti. Possiamo fare un buon percorso in campionato e in Europa League, tutti uniti e accettando di mandare giù anche qualche boccone amaro. Gli ho detto che il popolo romanista vuole vedere la squadra lottare"

E' vero che c'è stato un interessamento della Juventus?

"Sì, ma ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta per la mia carriera, nonostante tutti i rischi che mi vengono sempre elencati. La situazione giusta per me per poter incidere e ho ragionato su questo, mettendo davanti questo: è quello che cerco in questo momento e ho la convinzione forte di aver fatto la scelta giusta"

Il suo pregio migliore e il suo difetto? E cosa proverà contro l'Atalanta?

"Quella per fortuna la incontriamo a gennaio, c'è tempo. Il pregio: lavoro, e mi piace farlo. Mi piace convincere i giocatori, non gli ho mai imposto niente. E i risultati che ho ottenuto sono dovuti al fatto che traggono giovamento da questo. Difetti? Faccio fatica... forse a volte me la prendo troppo, ma non credo sia un difetto"

Ranieri, la Nazionale e la Roma che verrà — La sua versione su quello che è accaduto per la panchina della Nazionale?

"Si è detto tanto, tenetevi quello. Non aggiungo altro. Rispetto l'Italia ma sono della Roma"

Quali sono le limitazioni del FFP?

"Abbiamo dei paletti e dobbiamo rientrarci entro il 30 giugno. Ci siamo vicini ma manca ancora qualcosa. Sono sicuro che ci rientreremo e li dovremo rispettare anche a giugno 2026, per poi iniziare a operare. La società si sta adoperando, non possiamo mettere soldi altrimenti l'avremmo fatto. Stiamo valutando come fare per prendere quei due giocatori validi, poi ci sono squadre che possono spendere 60 mln per un giocatore e noi dobbiamo sfidare questi mostri"

Quale sarà la composizione societaria?

"Non so se la proprietà vorrà mettere qualcun altro. Arriverà un altro ds, poi se vogliono far venire altre figure non lo so"