Gennaio 1972, quando il Catanzaro vinse contro la Juventus in Serie A

La storia di una piccola neopromossa che, diversi anni fa, ha giocato la sua prima stagione in Serie A ha battuta una big

Jacopo del Monaco 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 09:02)

Il Catanzaro ha fatto il suo debutto in Serie A nella lontana stagione 1971/1972, durante la quale hanno compiuto una grande impresa battendo la Juventus. In attesa della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, ricordiamo questo match che è rimasto nella storia giallorossa.

Catanzaro-Juventus, la vittoria dei giallorossi nel 1972 — La stagione 1970/1971 rimane e rimarrà nella storia del Catanzaro. Al termine di quell'annata, i giallorossi hanno ottenuto la promozione nella massima competizione italiana vincendo lo spareggio contro il Bari grazie alla rete dell'attaccante Angelo Mammì. Per la prima volta nella storia del calcio italiano, una squadra proveniente dalla Calabria avrebbe avuto l'onore di giocare in Serie A. Tuttavia, i giallorossi hanno esordito in A perdendo 4-2 contro la Juventus. Dopo quella partita, per il Catanzaro ha avuto inizio un girone d'andata in cui hanno collezionato soltanto pareggi e sconfitte, senza mai vincere. Nella prima giornata del girone di ritorno, però, è successo qualcosa di incredibile e, soprattutto, di storico per la squadra calabrese.

Il 30 gennaio del 1972 i giallorossi hanno ospitato presso lo Stadio Militare, oggi Nicola Ceravolo, la Juventus. I bianconeri partivano stra favoriti e, per loro, si sarebbe trattata di una vittoria facile. Ma quel giorno gli Dei del calcio hanno deciso di schierarsi dalla parte della piccola squadra calabrese ed infatti, al minuto 84, è stata scritta una pagina di storia: corner per il Catanzaro, cross del centrocampista di Paolo Branca e colpo di testa di Mammì, che ha battuto l'estremo difensore bianconero Pietro Carmignani.

Quel giorno di fine gennaio di 53 anni fa, il Catanzaro ha vinto per la prima volta una partita in Serie A battendo la squadra che, a fine stagione, avrebbe poi conquistato il titolo di Campione d'Italia. I giallorossi, nel '72, hanno battuto per la seconda volta la Juve dopo la vittoria per 1-2 nella semifinale di Coppa Italia 1965/1966. Al termine della stagione 71/72, il Catanzaro è retrocesso in B con Mantova e Varese.