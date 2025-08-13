Il Sassuolocomincia a mettere pedine alla nuova rosa allenata da Fabio Grosso, infatti da ieri è arrivata l'ufficialità di Idzes. Difensore indonesiano che i neroverdi hanno deciso di prelevare a titolo definitivo dal Venezia, squadra retrocessa in Serie B. L'affare si è concluso attorno ad una cifra di 10 milioni di euro, che ha portato oltre al difensore classe 2000 anche Fali Candè, difensore della nazionale guineense di 27 anni.
l'acquisto
Idzes mania: in due giorni boom di follower in casa Sassuolo
Il potere dei social: aumenta la popolarità del Sassuolo, diminuiscono i followers del Venezia—
L'arrivo di Idzes, tra i calciatori più seguiti nel suo Paese, ha provocato un esponenziale aumento di follower sui canali social del Sassuolo. Il club, infatti, contava 307 mila follower sabato, prima dell'annuncio dell'ex calciatore del Venezia. Ad oggi ha superato ampiamente il muro dei 400 mila. Se per il Sassuolo l'acquisto di Idzes ha portato a risultati positivi sui social, in casa Venezia invece c'è stata una flessione negativa. Qualche giorno fa la pagina Instagram dei veneti contava più di 473 mila follower, ma ad oggi ne conta 462 mila, proprio perché parecchi indonesiani e tifosi di Idzes hanno smesso di seguire il Venezia.
Oltre questo aspetto, l'acquisto di Idzes sarà senz'altro decisivo anche sul campo. Il Sassuolo, infatti, sta costruendo una rosa competitiva che gli possa permettere di restare ancora in Serie A, continuando il trend degli ultimi anni interrotto soltanto la scorsa stagione. Oltre ad aumentare la popolarità del Sassuolo nel panorama calcistico, potrà dare una mano anche a raggiungere importanti obiettivi con la sua esperienza. La squadra emiliana giocherà la sua prima partita di Serie A il 23 agosto alle 18:30, contro il Napoli campione in carica.
