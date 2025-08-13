Idzes mania: in due giorni boom di follower in casa Sassuolo

L'arrivo di Idzes sta già scaldando la piazza emiliana, il suo acquisto ha portato un affluenza del 30% in più nei canali social del club del Sassuolo.

Il Sassuolo comincia a mettere pedine alla nuova rosa allenata da Fabio Grosso , infatti da ieri è arrivata l'ufficialità di Idzes . Difensore indonesiano che i neroverdi hanno deciso di prelevare a titolo definitivo dal Venezia , squadra retrocessa in Serie B. L'affare si è concluso attorno ad una cifra di 10 milioni di euro, che ha portato oltre al difensore classe 2000 anche Fali Candè , difensore della nazionale guineense di 27 anni.

Il potere dei social: aumenta la popolarità del Sassuolo, diminuiscono i followers del Venezia

L'arrivo di Idzes, tra i calciatori più seguiti nel suo Paese, ha provocato un esponenziale aumento di follower sui canali social del Sassuolo. Il club, infatti, contava 307 mila follower sabato, prima dell'annuncio dell'ex calciatore del Venezia. Ad oggi ha superato ampiamente il muro dei 400 mila. Se per il Sassuolo l'acquisto di Idzes ha portato a risultati positivi sui social, in casa Venezia invece c'è stata una flessione negativa. Qualche giorno fa la pagina Instagram dei veneti contava più di 473 mila follower, ma ad oggi ne conta 462 mila, proprio perché parecchi indonesiani e tifosi di Idzes hanno smesso di seguire il Venezia.