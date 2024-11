Finisce 1-1 l'anticipo della dodicesima giornata tra Genoa e Como: alla rete di Da Cunha risponde Vogliacco nel recupero.

Termina 1-1 l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A tra Genoa e Como. I lagunari sbloccano il match nel primo tempo grazie a Da Cunha, schierato nell'insolita posizione di centrocampista centrale per via delle tante assenze in mezzo al campo. Il Genoa soffre ma resiste, e alla fine al 92' riesce a trovare il gol del pareggio con Vogliacco.

Senza Sergi Roberto, Perrone e Van der Brempt tra gli altri, il Como non si snatura e presenta anche oggi un calcio arrembante e propositivo. Nico Paz sugli scudi, sempre leggiadro ed elegante nei movimenti, preciso nei colpi e visionario nelle intuizioni. Gli ospiti creano ma non concludono, il Genoa ringrazia e alla fine riesce a non perdere. Punto importante per i rossoblù dopo il successo della scorsa giornata contro il Parma.

Genoa-Como 1-1, la cronaca del match — Bastano pochi giri di orologio per aver ben chiara quale sarà la trama su cui si svilupperà la gara: il Como fa la partita, il Genoa si chiude e prova a sfruttare le sue occasioni. La prima mezz'ora di gioco vede protagonista la formazione di Cesc Fabregas, che ci prova in un paio di situazioni con Nico Paz senza però trovare la porta. Al 17' arriva il gol del vantaggio di Da Cunha, che approfitta di un corridoio lasciato libero al limite dell'area e piazza in porta il pallone che vale l'1-0. Ci prova timidamente anche il Genoa sul finire della prima frazione di gioco, prima con Pinamonti, poi con Vasquez e poi con Matturro: nessun problema per Reina.

Il Genoa prova allora a scuotersi in avvio di ripresa, ma il Como riesce ad assorbire il dinamismo della squadra di Gilardino e, anzi, trova tanti spazi per poter ripartire indisturbato. I rossoblù si disuniscono e i lagunari rischiano più volte di far male. Annullato per fuorigioco il 2-0 di Cutrone dopo una minuziosa revisione del VAR. La squadra di Fabregas spreca tanto e tiene in partita il Genoa, che quasi insperatamente trova il pareggio al 92'. Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva tra i piedi di Vogliacco, che da due passi fa 1-1 e regala il pareggio ai rossoblù.