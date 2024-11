Genoa-Como di giovedì, perchè? I motivi sono legati a un altro sport

Genoa-Como di giovedì, perchè questa scelta? La motivazione è legata alla concomitanza di un altro evento in città, il Rally della Lanterna.

La dodicesima giornata di Serie A offre un insolito programma dal punto di vista del calendario. Giovedì 7 novembre si giocherà Genoa-Como, in netto anticipo rispetto alle partite che si disputano solitamente antecedentemente alla domenica. La motivazione che ha spinto la Lega, in comune accordo con la città di Genova, è legata a un altro sport. Nel weekend tra il 9 e il 10 infatti si disputerà il Rally della Lanterna, competizione automobilistica che coinciderà con la Finale Nazionale. Il circuito vicino allo stadio "Ferraris" causerebbe qualche problema di troppo, dal punto di vista dell'ordine pubblico, alla zona. Da qui la decisione di giocare giovedì 7 in serale.