Genoa-Juventus, i migliori e peggiori affari tra i due club. Da Cambiaso a Petrelli

Genoa-Juventus, i migliori e peggiori affari fatti tra i due club negli ultimi anni. Da Cambiaso a Dragusin passando per Romero e Petrelli.

Gennaro Dimonte 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 09:32)

Genoa-Juventus non è solo una sfida valevole per la seconda giornata di campionato, ma un continuo intreccio di mercato. Nella storia di questi due club tanti sono gli affari (positivi e negativi) che sono andati in porto. Un legame che spesso ha portato grandi calciatori in bianconero e giovani promesse e diverse delusioni in rossoblù. Diamo uno sguardo alle trattative degli ultimi 10 anni.

Genoa-Juventus, quando l'affare conviene per entrambi — Guardando alla più recente trattativa, quella riguardante Andrea Cambiaso è sicuramente stata vantaggiosa per entrambi. Il talentuoso e moderno terzino con grandi doti tecniche è stato prelevato dalla Juventus per poco più di 13 milioni e ora ne vale più di 50.

Due invece i giocatori che hanno fatto il percorso inverso e sono state ottime plusvalenze per il Genoa. Radu Dragusin è stato acquistato per quasi 10 milioni ed è stato venduto al Tottenham a 25, più del doppio. Discorso simile per Koni De Winter, prima in prestito ai rossoblù e poi acquistato per 11 milioni, con annessa vendita al Milan per 20.

Da Rovella a Portanova e Petrelli: quante minusvalenze! — Moltissimi i casi di perdita nel momento della cessione per quanto riguarda i giocatori passati tra Genoa e Juventus. Il caso più recente riguarda Nicolò Rovella, prelevato dalla Juventus per 26 milioni e ceduto alla Lazio per una cifra vicina ai 17. Sempre i bianconeri sono stati protagonisti di un'altra minusvalenza, questa volta riguardante Christian Romero. Il centrale arrivato dal Genoa per 31 milioni è stato ceduto all'Atalanta a 17, quasi la metà dopo soli sei mesi. Caso diverso quello di Mattia Perin, preso a 16 milioni dai rossoblù e girato spesso in prestito proprio nel capoluogo ligure senza mai prendersi un posto da titolare a Torino.

Dall'altra parte, sicuramente la questione legata a Manolo Portanova merita un approfondimento. L'allora talentuoso centrocampista offensivo venne acquistato dal Genoa nel 2021 per 12 milioni ma le vicende giudiziarie che lo hanno interessato (e addirittura costretto al carcere) sono state influenti ai fini dell'affare. Il ragazzo classe 2000 è tornato in campo solo per qualche partita con i rossoblù per poi passare in prestito prima e a titolo gratuito poi alla Reggiana in Serie B.

Identica la cifra spesa dal Genoa per Andrea Favilli, oggetto misterioso del mercato rossoblù nel 2019 e mandato continuamente in prestito fino allo svincolo di questa stagione e la conseguente firma ad Avellino. Destino ancora più particolare per il talento della Next Gen Elia Petrelli, passato a Genova per ben 8 milioni. Il ragazzo non ha mai esordito in A con il Grifone e ha giocato l'ultima stagione addirittura in Serie D, siglando 15 reti e portando il Forlì in C.