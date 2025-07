Calciomercato Genoa: acquisti, cessioni e trattative della squadra di Vieira

I rossoblù si stanno muovendo sia in entrata che in uscita per costruire una squadra che possa puntare alla salvezza

Calciomercato Genoa, gli acquisti

Oltre ai diversi giocatori rientrati dai rispettivi prestiti, il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi innesti offensivi, per i quali non ha speso nulla: il danese Albert Grønbæk, 24enne arrivato a titolo temporaneo dai francesi dello Stade Rennais; il 32enne proveniente dalla Romania Nicolae Stanciu, preso a parametro zero dopo la fine del contratto coi sauditi del Damac. Mancano solo visite mediche ed ufficialità, invece, per Valentin Carboni, che arriverà dall'Inter.

Le cessioni dei rossoblù Dal lato cessioni, invece, il Genoa ha guadagnato circa 20 milioni di euro grazie all'Atalanta, che ha acquistato il giovane Honest Ahanor. Poi, la Fiorentina ha riscattato, per 13 milioni, Albert Gudmundsson dal Grifone. I rossoblù hanno salutato anche giocatori che non hanno rinnovato i rispettivi contratti come Milan Badelj, Lennart Czyborra e Mario Balotelli. Quest'ultimo, in particolar modo, ha trovato pochissimo spazio in stagione. I vari giocatori presi in prestito, come Zanoli e Miretti, hanno fatto ritorno nelle rispettive squadre.

Le trattative In entrata, i rossoblù sembrano molto vicini a Tengstedt, attaccante del Benfica. Per la porta, il club ligure punta all'israeliano Peretz del Bayern Monaco. In difesa, tra gli obiettivi sono Facundo González della Juventus e Mattia Zanotti del Lugano. Tra centrocampo ed attacco, altri nomi sulla lista del Genoa sono: Jesper Karlsson del Bologna; Siren Diao dell'Atalanta; Andrea Colpani e Matteo Pessina del Monza. Tra le possibili cessioni, invece, va monitorata in particolar modo la situazione di Koni De Winter, sul quale ci sono diverse big come Atalanta, Bologna, Inter e Tottenham.

Quale formazione schiererebbe Vieira? — Ad oggi, la formazione titolare di Vieira dovrebbe la seguente, coi due nuovi arrivati che giocherebbero sulla trequarti insieme a Ruslan Malinovskyi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vásquez, Martín; Frendrup, Thorsby; STANCIU, Malinovskyi, GRØNBÆK; Vitinha. All.: Vieira