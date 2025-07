Kappa e Genoa CFC

A disegnare è produrre la divisa del Genoaè Kappa®. La collaborazione è giunta con successo alla terza stagione consecutiva. Dal punto di vista tecnico la maglia Home è realizzata in tessuto ultraleggero Pro KOMBATTM con tecnologia Hydroway Protection, che garantisce un’ottima performance per la gestione di umidità e calore. Le cuciture piatte e i pannelli in mesh stretch sui fianchi assicurano massimo comfort e libertà di movimento. Il club, in collaborazione con l’agenzia No Panic e il fotografo Paolo Pettigiani, ha ideato una campagna di promozione intitolata “BORN TO SHINE". Gli scatti, ambientati in alcuni luoghi emblematici del capoluogo ligure, tra la spianata Castelletto, i carruggi e altri panorami mozzafiato esaltano il legame indissolubile tra squadra, città e sostenitori.