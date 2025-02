Scatto salvezza del Genoa, Vieira: “L’Mvp è stata la squadra”

Genoa-Venezia termina 2-0: ecco le dichiarazioni di Patrick Vieira nel post partita del Ferraris

Enrico Pecci Redattore 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 23:51)

Il Genoa di Vieira fa un altro passo verso la salvezza. Al Ferraris i rossoblù si aggiudicano lo scontro diretto con il Venezia di Di Francesco. 2-0 il risultato finale con le reti di Pinamonti, al minuto 82, e di Cornet all'86'. In conferenza stampa, Patrick Vieira ha commentato a caldo: "Era una partita importantissima. Fare i tre punti era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto un passo in avanti ma ci sono ancora tanti punti da prendere. La cosa che mi è piaciuta stasera è che abbiamo gestito bene i momenti difficili".

Genoa, Vieira applaude i suoi: "Siamo rimasti calmi ed organizzati" — "Noi eravamo sotto pressione, ma siamo rimasti calmi e organizzati. Chi è entrato poi ha portato un po' di qualità ed energia. Alla fine credo che questa sia stata una vittoria della squadra. L'Mvp è stata la squadra", ha affermato Vieira. E ancora sulla partita: "È stata una partita dove loro potevano fare 1-2 gol. Noi abbiamo avuto le situazioni dei gol ma è stata una partita difficile. Siamo rimasti calmi nei momenti difficili e la gestione è stata fatta benissimo".

Il tecnico rossoblù ha commentato il primo tempo complicato della sua squadra: "Ci sono più meriti del Venezia. Noi li siamo andati a cercare alti, ma loro hanno fatto una bella gara dal punto di vista tattico. Per questo che sono felice di come abbiamo gestito. È sempre importante non prendere gol. È un lavoro di squadra. Dobbiamo essere solidi per non prendere gol, abbiamo tutti responsabilità e vediamo come hanno lavorato Pinamonti e Vitinha".

Vieira guarda già avanti per l'obiettivo salvezza: "Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere. Oggi il primo tempo è stato molto difficile, il Venezia ha fatto un'ottima partita. Noi siamo rimasti concentrati, solidi in difesa, abbiamo organizzato il gioco e abbiamo aspettato il secondo tempo. I giocatori che sono entrati hanno portato intensità e qualità, realizzando due gol importanti". Decisivi anche i cambi per Vieira: "Sì, i giocatori che sono entrati sono stati decisivi, con la loro qualità. Questa è la forza del gruppo. Da quando sono arrivato, abbiamo giocato diverse partite e i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno sempre apportato energia positiva".

Vieira carica il Genoa: "Siamo sulla strada giusta" — L'obiettivo del suo Genoa è quello di giocare a viso aperto contro tutti: "Sì, questa è la nostra volontà. - ha aggiunto ai microfoni di Dazn - Ogni tanto è difficile perché una squadra come il Venezia era molto aggressiva e lo spazio era quello di giocare in modo più diretto. Quando abbiamo avuto l'opportunità di giocare, abbiamo provato, ma il portiere e i nostri difensori hanno fatto le scelte giuste. Nel secondo tempo, con l'ingresso di Caleb (Ekuban, ndr), eravamo più forti fisicamente e questo ha aiutato la squadra a creare occasioni da gol".

Infine, Vieira manda un messaggio alla squadra: "La mentalità deve essere sempre la stessa. L'immagine della squadra sotto la gradinata a fine partita è fantastica, perché si vede la sincronia tra i tifosi e la squadra. Oggi abbiamo fatto bene soprattutto nel secondo tempo e i tifosi hanno avuto un ruolo importantissimo, perché sono sempre rimasti dietro la squadra anche nei momenti difficili. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo stabilità con il nuovo presidente e dobbiamo cercare di averla anche in campo, continuando a lavorare con umiltà. Siamo sulla strada giusta".

Infine, da grande giocatore a grande allenatore? Vieira ha risposto così ha Sky Sport: "Grazie per i complimenti. La mia fortuna è di essere in una grande società con i tifosi che aiutano a gestire le difficoltà. Questo dà fiducia. Sono arrivato e ho trovato un gruppo che aveva voglia di lavorare per restare in Serie A, stiamo crescendo come squadra e abbiamo stabilità anche fuori dal campo. Possiamo essere una realtà importante nella Serie A".

