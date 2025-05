Il tecnico rossoblù respinge le accuse sul livello basso del gioco: "Bisogna anche vedere i giocatori che sono mancati nella fase offensiva. Era importante prendere punti e vincere le partite"

Alessandro Stella 9 maggio - 17:07

Anche se la salvezza è in cassaforte da settimane il Genoa si prepara alla sfida contro la capolista Napoli (domenica sera ore 20.45 allo stadio Maradona) sognando lo sgarbo alla prima della classe. Già dopo la sconfitta di lunedì con il Milan il tecnico rossoblù Patrick Vieira ha espresso volontà di vincere contro una "big" della Serie A. E nella conferenza stampa in vista della gara contro i campani, l'allenatore francese ha ribadito il concetto.

Genoa, Vieira determinato: "Vogliamo continuare a fare passi avanti, giocheremo con la nostra forza collettiva" — Vieira ha le idee chiare. Vuole ripartire dai primi buoni 55 minuti visti contro il Milan, cercando di reggere per più tempo: "C’è sempre la voglia di vincere ma non c’è l’ossessione. Dobbiamo fare la partita concentrati e determinati. Poi certo conosciamo la qualità del Napoli ma contro il Milan, per esempio, abbiamo fatto una bella partita per 55 minuti. Domenica dobbiamo giocare la partita così ma per 95 minuti. E’ difficile perché l’obiettivo loro è vincere il campionato. Noi vogliamo continuare a fare passi in avanti. Rispettare quanto preparato in settimana, giocare con la nostra forza collettiva e vogliamo dare fastidio anche a loro".

Per il tecnico del Grifone il match contro i campani rappresenterà comunque un banco di prova anche per il futuro: "Siamo pronti per questa sfida e siamo pronti a giocare. Saremo in uno degli stadi più caldi d’Italia contro un avversario che gioca per vincere il campionato. Sarà una gara da cui imparerò tanto dai giocatori su come si gestiscono questi momenti".

"Abbiamo giocatori utili che però non hanno giocato molto. Voglio da tutti il giusto atteggiamento" — Gli indisponibili comunque restano abbastanza numerosi per il Genoa che non potrà contare su giocatori chiave come Malinovskyi, Thorsby e Miretti. Ma Vieira non si scoraggia: "Abbiamo giocatori utili in panchina che non ha giocato tantissimo. Poi c'è anche Junior Messias che ha giocato a sinistra così come Kassa che ha ricoperto questo ruolo. Possiamo schierare anche Martin. Recuperiamo pure Onana. La cosa più importante è avere questo atteggiamento e questa intensità e giocare con questo spirito. Ed è questo che ho chiesto ai ragazzi fino all’ultima partita".

Poi un commento sulle critiche ricevute durante il corso della stagione per quanto riguarda la bassa qualità espressa sotto il profilo del gioco: "Bisogna anche vedere i giocatori che sono mancati nella fase offensiva. Noi abbiamo subito pochi gol ma se guardiamo i dettagli era difficile fare di più. Dall’altra parte abbiamo giocatori difensivi che sono sempre in campo e credo che io e lo staff abbiamo fatto benissimo nel creare questo aspetto nella fase di non possesso. Era importante prendere punti e vincere le partite".