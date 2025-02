Genoa, Vieira: “Siamo una squadra difficile da affrontare. Messias e Badelj ok”

Alla vigilia di una sfida insidiosa contro il Torino , Patrick Vieira traccia la rotta per il suo Genoa . Il tecnico dei liguri non si nasconde: la trasferta sarà complessa, ma la sua squadra ha dimostrato di essere un osso duro. Un concetto ribadito con fermezza: "Una partita complicata ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo avere concentrazione in campo ma ci aspettiamo una partita difficile. Noi saremo pronti a fare la gara che dovremo fare". Non un semplice slogan, ma una presa di coscienza per un gruppo che ha saputo mettere in difficoltà avversari dal calibro del Milan .

Attenzione massima

Vieira torna sul match di Firenze, terminato 2-1, evidenziando la necessità di maggiore lucidità nei momenti chiave: "Abbiamo disputato una partita in cui meritavamo di più. Gli episodi hanno fatto la differenza, ma dobbiamo restare concentrati e determinati per conquistare punti preziosi". L’obiettivo resta chiaro: blindare la permanenza in Serie A senza distrazioni.

Buone notizie dall'infermeria, con il recupero di Bani, pronto per essere a disposizione. E la squadra, nel frattempo, ritrova anche alternative fondamentali in mediana: "A centrocampo abbiamo diverse opzioni, Onana sarà disponibile, anche se non ancora pronto per partire dall’inizio".

Pinamonti e l'attacco: niente allarmi Uno dei temi più caldi riguarda Andrea Pinamonti, a secco di gol dalla sfida contro il Napoli disputata il 21 dicembre 2024. Ma Vieira smorza qualsiasi preoccupazione: "Per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Deve continuare a fare le cose che sta facendo adesso e continuare a fare questo lavoro per la squadra. E’ mancata un po’ di fortuna ma ha creato occasioni. Non sono preoccupato per niente Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. E’ un giocatore importantissimo".

Più uomini a disposizione significa anche più soluzioni offensive, ma il tecnico non crede che aumentare il numero degli attaccanti sia la chiave per trovare la via del gol: "Io non credo che faremo più gol con due o tre attaccanti in campo. Io credo di più alla fase offensiva del giocatore. Da quando sono arrivato abbiamo avuto tantissimi infortuni, ora invece ci sono giocatori che rientrano. Non stanno fisicamente bene ma abbiamo più opzioni". Un messaggio chiaro: il Genoa deve crescere nella qualità delle scelte, più che nel numero di giocatori avanzati.

Analisi delle sconfitte Dopo due sconfitte immeritate contro Napoli e Fiorentina, Vieira ha analizzato gli errori: "Abbiamo reagito bene in entrambe le gare, ma gli approcci iniziali non sono stati all’altezza. In Serie A, per vincere, bisogna essere esigenti con sé stessi fin dal primo minuto".

La fase difensiva è solida, ma per fare il salto di qualità servirà più incisività in avanti: "Se vogliamo segnare di più, dobbiamo costruire meglio il gioco da dietro".

Scelte di formazione e stato di forma La sfida col Torino si avvicina e le scelte in alcuni reparti restano aperte. Cornet non ci sarà, ma Vieira non si sbilancia su chi lo sostituirà: "Abbiamo diverse alternative, da Zanoli a Vitinha fino a Messias, l’importante è fare la scelta giusta".

Proprio Messias, reduce da una crescita fisica costante, è un giocatore su cui l’allenatore punta: "Messias sta crescendo fisicamente, si sta allenando bene. Mi piace la sua mentalità. Si impegna per la squadra quando è in campo e fa il massimo. E’ stato sfortunato con gli infortuni e spero che da adesso fino a fine stagione possa giocare. Ha la qualità per giocare a destra, sulla fascia o centralmente. Può giocare anche da seconda punta. E’ forte nell’uno contro uno e saltare l’uomo". Anche Badelj e Bani si sono allenati e saranno della sfida: "Bani è a posto, si è allenato squadra e sarà a disposizione. Badelj si è allenato bene e sono contento di quello che ha fatto".