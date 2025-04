Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di NetBetNews.it , El Tanque German Denis si è espresso anche sul confronto tra i migliori attaccanti dell’attuale campionato di Serie A. Da vero bomber quale è stato, con 73 gol in Italia con le maglie di Napoli, Udinese e soprattutto Atalanta , la scelta non può che ricadere inevitabilmente su altri due bomber.

El Tanque si ferma un attimo, come a visualizzare graficamente gli attacchi delle big di Serie A, e poi va sul sicuro: “Parlando di Inter, Lautaro Martínez ma anche Thuram. Fanno un lavoro eccezionale anche in fase di non possesso, un lavoro di squadra grandissimo”. 11 gol per Lautaro Martinez fino ad ora, che dopo un lungo digiuno sembra essersi definitivamente ritrovato e ha cominciato a macinare reti. Ha fatto meglio Thuram, che è a quota 13 e che ha vissuto un percorso inverso: dopo un avvio stratosferico, il francese si è un po’ perso in fase realizzativa.