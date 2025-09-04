Il calciatore ha salvato la vita a una turista polacca accoltellata intervenendo prima dell’arrivo dei soccorsi: la donna è ora fuori pericolo e l’aggressore è stato subito arrestato.

Stefano Sorce 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 14:42)

Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria e già capitano del Como, non si distingue solo per le sue giocate sul campo. Martedì 2 settembre, il classe ’95 ha compiuto un gesto di coraggio che ha salvato la vita di una donna in grave pericolo.

Alessandro Bellemo, capitano del Como 1907, festeggia la promozione in Serie A durante la partita tra Como Calcio e Cosenza Calcio di Serie B allo Stadio G. Sinigaglia il 10 maggio 2024 a Como, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il dramma sfiorato a Sottomarina — Monika Grimm, 34 anni, turista polacca residente in Germania, stava passeggiando con il suo cane per le vie di Sottomarina, località turistica quartiere del comune di Chioggia, immersa nell’atmosfera serale della località veneta, quando un giovane di 25 anni, affetto da problemi psichici, l’ha aggredita e accoltellata improvvisamente. Le urla disperate della donna hanno squarciato la tranquillità della serata, mentre il cane, spaventato, è fuggito via, per essere ritrovato solo il giorno successivo.

I fratelli Bellemo si trovavano poco distante e hanno subito percepito la gravità della situazione. Senza esitazione, Alessandro e Stefano si sono lanciati verso la donna, guidati dall’istinto e dalla determinazione di fare la cosa giusta. «L’abbiamo accompagnata quasi fino a casa mia, racconta Stefano a La Nuova Venezia, e grazie anche ad alcuni vicini che parlavano tedesco siamo riusciti a chiamare i soccorsi. Inizialmente era cosciente, ma via via perdeva forza. Continuava a chiedere del suo cane».

Pericolo sventato grazie ai fratelli Bellemo — L’intervento tempestivo dei fratelli Bellemo è stato decisivo: hanno mantenuto la donna stabile e cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza, permettendo ai medici di prestare le cure necessarie per salvarle la vita. Ora Monika Grimm è fuori pericolo, mentre l’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri. Questo episodio aggiunge un capitolo straordinario alla storia di Alessandro Bellemo. Cresciuto calcisticamente a Como e oggi punto di riferimento della Sampdoria, il centrocampista dimostra che il coraggio e l’altruismo non conoscono limiti né palcoscenici.

Non è solo la sua carriera a conquistare il pubblico: è la capacità di intervenire quando una vita è in pericolo, mettendo da parte la paura e agendo con determinazione. La comunità locale, così come i tifosi, celebra oggi non solo un atleta talentuoso, ma un uomo capace di fare la differenza nella realtà. In un solo gesto, Bellemo ha dimostrato che l’eroismo può essere silenzioso, concreto e immediato, ben lontano dagli applausi degli stadi ma altrettanto importante e memorabile.