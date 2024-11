Il Genoa pareggia in extremis contro il Como e porta a casa un punto importantissimo per la classifica. Un partita sofferta quella dei rossoblù, che tuttavia riescono a resistere e, alla fine, a trovare anche la rete con Vogliacco , sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Alberto Gilardino per commentare il risultato maturato a Marassi nell'anticipo della dodicesima giornata.

Sull'aspetto psicologico: "Siamo stati un po' caricati di aspettative, va detto che anche l'ambiente si aspettava un campionato diverso. Ma bisogna essere coscienti del momento di grande difficoltà e di emergenza a livello numerico. Essere consapevoli significa giocare per salvarsi , poi magari mi auguro che un domani possiamo parlare di altro. In casa forse siamo un po' più prevedibili, dobbiamo avere più qualità, più controllo della gara e dobbiamo essere più lucidi. L'avversario però oggi non era semplice da affrontare".

E poi sulle scelte in mezzo al campo: "Thorsby e Frendrup hanno fatto 12 chilometri 3 giorni fa, sono i nostri motori e non possiamo fare a meno di loro. Abbiamo bisogno di loro in mezzo al campo, ed è normale che poi a giocatori come Miretti o Pereiro si chieda altro. La verità è che ci sta mancando uno come Messias, che è l'unico che nella nostra rosa ha lo strappo in mezzo al campo, così come Ekuban, che può far male lì davanti".