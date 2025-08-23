Gilardino lancia il Pisa verso l’Atalanta: “Proviamo a ribaltare il pronostico”

L'allenatore dei toscani individua la salvezza come obiettivo principale. Ed elogia Marin: "Ha fatto tutte le categorie e può vincere con la stessa maglia per così tanto tempo. Avrà grande responsabilità"

Alessandro Stella 23 agosto - 14:03

Come Cremonese e Sassuolo anche l'altra neopromossa, il Pisa di mister Alberto Gilardino, inizierà la nuova Serie A affrontando una delle big del campionato. I toscani, domani sera alle 20.45, fanno visita all'Atalanta, squadra decisamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno ma pur sempre da considerare di livello superiore.

Gilardino, dal suo canto, è stato fermo quasi un anno in seguito all'esonero maturato al Genoa lo scorso novembre. E ora vuole riscattarsi, provando a guidare il Pisa, tornato nella massima categoria 34 anni dopo l'ultima volta, ad un salvezza difficile ma non impossibile: "Sappiamo quale sarà il nostro percorso. Saranno due campionati in uno, c’è chi lotterà per lo scudetto e chi invece per mantenere la categoria. Sappiamo cosa fare per raggiungere l’obiettivo. I pronostici sono contro di noi ma dev’essere benzina positiva".

Gilardino carica il Pisa: "Creare esperienza attraverso l'atteggiamento e la voglia di soffrire" — Gilardino apre la conferenza con un immediato elogio alla sua squadra: "I ragazzi mettono quotidianamente determinazione e spirito, grande umiltà. Ci si avvicina alla prima partita del Pisa in A dopo 34 anni e la si vive come una responsabilità. Piacevole però, vista nel modo giusto e affrontata nel modo giusto. Dovremo essere come dei maratoneti, chilometro dopo chilometro dobbiamo pensare a raggiungere l’obiettivo. I primi che faremo sono importanti, ma non saranno quelli decisivi".

Alberto Gilardino (Foto tratta da pagina Facebook Pisa Sporting Club)

Allo stesso tempo il tecnico del Pisa è consapevole che la mancanza di esperienza potrebbe rappresentare un punto a sfavore per i suoi uomini. Ma non si fa scoraggiare: "Domani giocheremo solo con un giocatore titolare che proviene dalla Serie A. L’esperienza e le motivazioni le dobbiamo trovare attraverso l’atteggiamento e la voglia di soffrire. Dovremo portarla sempre dentro di noi. Tutto ciò che ci sarà permesso di creare, dovremo viverlo con concretezza".

Gilardino tra le assenze e la forza dell'Atalanta — Non manca ovviamente un commento sull'avversario: "L'Atalanta ha cambiato guida tecnica, ma la struttura della società è ben precisa. Juric è simile a Gasperini. E’ una squadra fisica che sa giocare a calcio". Sfida ardua che richiede il sostegno dei 1000 sostenitori pisani previsti a Bergamo: "Faccio un appello ai tifosi, saranno indispensabili. Questi ragazzi avranno bisogno di loro, sappiamo quanto i tifosi sono legati".

Poi Gilardino dà anche qualche indicazione di formazione, tra la scelta del portiere e gli indisponibili: "Domani tra i pali giocherà Semper, mentre Tramoni può fare sia la mezzala, sia il trequartista che la seconda punta. Assenti Lusuardi, Esteves e Vural. Non ci sarà neanche Lind per un attacco influenzale". E infine l'elogio al veterano Marin, bandiera del club: "Marin è qui da circa 7 anni, credo che sia una cosa bellissima perché è un giocatore che ha fatto tutte le categorie e può vincere con la stessa maglia per così tanto tempo. Lui come tanti altri hanno un grande senso di responsabilità".