Gioca il City di Haaland? Gli italiani preferiscono il Derby emiliano-romagnolo

Al Dall'Ara torna dopo 11 anni il derby tra Bologna e Cesena. Corazza, dal settore giovanile del Bologna, in goal dopo due minuti e Zirkzee mandano avanti i rossoblù. Match che sui social si preferisce a Burnley-Manchester City.

Emanuele Landi

Torna la Coppa Italia e torna un derby che mancava da undici anni. Bologna-Cesena è si una gara dal pronostico abbastanza previsto, date le due categorie di differenza, ma attira la voglia di calcio di tanti italiani che preferiscono il derby emiliano-romagnolo a Burnley-Manchester City. Tanto lì segna sempre Haaland. Spettatori interessati anche i tifosi del Milan che fra 10 giorni saranno impegnati proprio al Dall'Ara per l'esordio in Serie A.

Vince 2-0, grazie a Corazza e Zirkzee, e passa il turno la squadra di Thiago Motta che aspetta di scoprire il prossimo avversario nei sedicesimi tra Verona e Ascoli. Gara storica in tutti i sensi sia per il Bologna col primo centro in assoluto tra i grandi di Tommaso Corazza che per i bianconeri. Quella odierna, infatti, è la trasferta di Coppa Italia più partecipata della storia del Cesena: i biglietti venduti per il settore ospiti sono stati 1.870 biglietti.

Inizio scoppiettante da parte dei padroni di casa che regalano subito una prima volta. Gioia per Tommaso Corazza, prodotto del settore giovanile, che da terzino sinistro col piede invertito incastona, grazie a una deviazione, una rete per lui storica. Grandi proteste in campo per il Cesena e sui social per un possibile intervento da rigore. Proprio commesso da Corazza, dove Manganiello, invece, ha fischiato fallo a favore dei felsinei. Dopo un inizio in sordina, nel primo tempo il Bologna amministra ma il Cesena non sta a guardare con un Giovannini sugli scudi.

Il derby emiliano-romagnolo nella ripresa dimostra che il Cesena, nonostante le due categorie di differenza sia ancora in partita. Nel secondo tempo, però, calano i ritmi visto anche il caldo e i carichi di lavoro per due squadre a pochi giorni dall'inizio dei rispettivi campionati (Serie A e Lega Pro). Zirkzee subentra e con una giocatona di tacco si libera dell'avversario e chiude sul 2-0.

Corazza del Bologna vince il derby emiliano-romagnolo con il suo omonimo entrato nei secondi 45' nel Cesena. Thiago Motta batte Toscano ma chiederà di più già dalla prima giornata contro il Milan. Non impiegati i tanti giocatori in ottica mercato, come Schouten venduto al PSV, mentre Arnautovic resterà in rossoblù.