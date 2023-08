Coppa Italia, guizzo Cesena: dopo oltre 11 anni torna il derby col Bologna

Il Cavalluccio passa ai trentaduesimi del torneo grazie alle parate decisive di Pisseri ai calci di rigore. Dopo 120 minuti il match si era chiuso sul 2-2. Per i bianconeri ora il Bologna, gara in programma venerdì 11 agosto alle ore 21.15

Un tempo a testa tra Cesena ed Entella e la roulette dei calci di rigore che questa volta premia i bianconeri al Manuzzi, a differenza della semifinale playoff di C della scorsa stagione col Lecco.

Protagonista assoluto Pisseri che annulla 3 penalty agli avversari e regala il derby con il Bologna al popolo bianconero nel prossimo turno di Coppa Italia Frecciarossa.

Primo tempo a tratti straripante per i bianconeri che, dopo diciassette minuti passano in vantaggio con Cristian Shpendi. L'attaccante raccoglie un tiro-cross di Giovannini e lo gira a rete per l'uno a zero. Raddoppio a fine primo tempo di Ciofi che di testa gira a rete un perfetto corner di Adamo.

Nel secondo tempo l’Entella riporta il risultato in parità grazie a 2 pregevoli gol di Meazzi nel giro di pochi minuti.

Nella pancia del Manuzzi, come riportato da corriereromagna.it, Mimmo Toscano, allenatore del Cavalluccio, ha commentato così il successo: “Ci siamo regalati e abbiamo regalato un bel derby e una gara da Serie A. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, sul piano del gioco e della intensità. Poi si è perso di ritmo e, dopo aver sfiorato il 3-0, ci siamo allungati e non siamo più arrivati con i tempi giusti sulle aggressioni alte, come in occasione del loro 2-2. Nel secondo tempo ci è mancato anche un po’ di giro-palla, ma per il resto e per il contesto, sono contento”.

Due parole sulle punte: “Quando stavamo bene e la gamba andava, tutti si muovevano con i tempi giusti. Quando la gamba è calata e chi è entrato non era al top, come Saber e Corazza, abbiamo faticato di più. Però siamo rimasti uniti e concentrati nella sofferenza. Giovannini? Ottima gara, di qualità e personalità. Se è qui, è perché ha qualcosa da dare a questa squadra. Ora tocca a lui crescere e migliorare, non deve certo accontentarsi di una partita ad agosto. I rigori? Magari sta girando la ruota…”.

Il derby emiliano-romagnolo, che si disputerà venerdì 11 agosto alle ore 21:15 al Dall’Ara (diretta su Italia 1), tornerà in scena dopo oltre undici anni dall’ultima volta: era il 7 aprile 2012 e il match, disputato a Cesena e valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A, terminò 0-0. A ricordarlo sono i colleghi di zerocinquantuno.it.