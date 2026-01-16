Tra il rebus big ai gol mancati degli attaccanti, l'allenatore analizza a tutto tondo i neroverdi

Michele Massa 16 gennaio - 12:46

Trasferta delicata per il Sassuolo che domani alle ore 18:00 affronterà il Napoli di Antonio Conte, con il tecnico azzurro ancora squalificato a seguito dell'episodio durante la sfida contro l'Inter. Per i neroverdi la voglia di punti è tanta, specialmente per ritornare sul proprio percorso che nelle ultime settimane ha avuto qualche stop di troppo. Di Napoli-Sassuolo e di tutte le sue tematiche ha parlato Fabio Grosso durante la conferenza stampa tenutasi pochi minuti fa.

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Napoli-Sassuolo — TRITTICO INFERNALE VERSO LA FINE -"Arriviamo da due partite complicate e molto diverse tra loro: nella seconda siamo riusciti a esprimere anche aspetti davvero positivi, ed è un peccato non essere riusciti a valorizzarli fino in fondo, ma resteranno nel nostro bagaglio e ci aiuteranno a crescere. Le partite vanno preparate seguendo la nostra identità, il nostro modo di stare in campo, poi però durante la gara sono anche gli avversari a creare e condizionare molte situazioni. In passato abbiamo già dimostrato di saper tenere e resistere. In match di questo tipo è fondamentale fare una grande prestazione, anche se a volte questo può non essere sufficiente".

GROSSO FA LA CONTA DEGLI ASSENTI -"Sarà per noi un test importante contro un avversario di grande valore, guidato da un allenatore molto preparato, una squadra che nelle ultime partite ha ottenuto meno di quanto avrebbe meritato e che sicuramente ci metterà in difficoltà. Dovremo affrontare la gara con coraggio e grande spirito di sacrificio. Per quanto riguarda la rosa, Pieragnolo e Candé non saranno disponibili, con Candé che purtroppo abbiamo perso per il resto della stagione. Boloca è sulla via del recupero, così come Volpato e Berardi. Thorstvedt invece non ci sarà: ha tolto da poco i tutori, ha appena iniziato a correre e speriamo di riaverlo al più presto. Abbiamo un dubbio su Koné, mentre gli altri sono tutti disponibili: saremo in 19 e verrà con noi anche Frangella della Primavera".

VITTORIA CERCASI PER GROSSO E SQUADRA -"I numeri e le statistiche ci vengono messi davanti, li conosciamo e fanno parte del gioco, ma bisogna essere bravi a conviverci. Siamo consapevoli di avere le qualità per fare bene e lavoriamo per prepararci al meglio partita dopo partita. Ci sono incontri contro squadre di grande valore e altri contro avversari più simili a noi, ma questo non rende alcune sfide più semplici e altre più complicate. Ci siamo concentrati per affrontare al meglio questa gara, senza appesantirci con pensieri inutili".

Dal problema attaccanti ai "pensieri" sui diffidati — MANCA IL GOL DEGLI ATTACCANTI -"Il percorso che stiamo affrontando è lungo, complicato e pieno di ostacoli, e noi ne siamo pienamente parte, con la consapevolezza che si può anche inciampare e che le difficoltà servono per crescere e migliorare. Abbiamo fatto vedere aspetti molto positivi e altri meno, ma sappiamo di avere le qualità e il potenziale per arrivare agli obiettivi che ci siamo dati. Non è una questione di ruoli: nell’ultima gara le occasioni più importanti sono capitate a un centrocampista e ci sono momenti in cui riesci a sfruttare meglio le opportunità, altri in cui fai più fatica. Numeri e realtà vanno insieme. Quando si parla di dati mi rifaccio ai fatti, e quando si analizzano i fatti considero anche i numeri".

IL PROBLEMA DIFFIDATI -"Ai ragazzi ho detto che dobbiamo andare in campo per provare a fare la partita secondo il nostro modo di giocare, sapendo che anche nell’ultima gara abbiamo creato delle occasioni e che sarà fondamentale essere lucidi, cinici e determinati, perché altrimenti diventa complicato riuscire a portare a casa punti. Siamo in mezzo alle turbolenze e dobbiamo saperci stare, perché è proprio nelle difficoltà che ci si tempra, come dimostra lo straordinario girone d’andata che abbiamo fatto. Nell’ultima partita, nel finale, qualche pensiero mi è passato per la testa. Lo dico purtroppo perché quando succede vuol dire che per un attimo ti stacchi dalla gara ma il nostro obiettivo resta sempre quello di cercare soluzioni e provare a migliorarci".