Caso Gudmunsson, parla l’avvocato: “Può giocare, aspettiamo conferma dell’assoluzione”

Gudmunsson, l'avvocato del giocatore islandese ha rassicurato tutti sulla sua posizione per un caso di violenza sessuale in Islanda. Potrà giocare con la Fiorentina e la Nazionale.

La Fiorentina e Albert Gudmunsson, salvo clamorosi capovolgimenti di fronte, possono dormire sonni tranquilli. Lo ha detto l'avvocato del giocatore islandese, Vilhjalmur H. Vilhjalmsson. Intervistato da ANSA, ha spiegato tutti i procedimenti svolti e le accuse che si sono rivelate prive di fondamento. Assoluzione quindi in attesa di conferma per il ragazzo che potrà continuare regolarmente a giocare con la viola dopo aver smaltito un fastidioso infortunio alla giunzione miotendinea. Un problema sembra quasi risolto, per quello fisico bisognerà attendere qualche settimana in più.

Caso Gudmunsson, le parole dell'avvocato

Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, avvocato di Gudmunsson, ha parlato della vicenda legata al caso di violenza domestica che ha portato all'assoluzione quasi completa da tutte le accuse: "Il tribunale di Reykjavik ha assolto Albert da tutte le accuse il 10 ottobre. Questo dopo diversi suggerimenti sia della Polizia Metropolitana che del Procuratore Distrettuale. Il Tribunale Distrettuale ha motivato la sentenza, è in linea con la giurisdizione islandese. Nonostante ciò, il Direttore delle Pubbliche Accuse ha comunque deciso di rivolgersi alla Corte d'Appello. Siamo fiduciosi che verrà confermata la decisione, confermando ancora una volta la sua assoluzione. Il ragazzo potrà giocare regolarmente sia per la Fiorentina che per la Nazionale Islandese in quanto è già stato assolto in primo grado".