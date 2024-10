Hummels sul Real Madrid: “Scelta dal sapore ‘trumpiano'”

Mats Hummels, difensore della Roma e 29esimo nella classifica del Pallone d'Oro, ha commentato la scelta del Real Madrid di non presenziare usando toni forti.

Gennaro Dimonte 31 ottobre - 15:56

E' una settimana decisamente accesa per quanto riguarda la questione Pallone d'Oro 2024. Il premio, assegnato al centrocampista del Manchester City Rodri, ha destato diverse polemiche, soprattutto da parte del Real Madrid e di Vinicius, arrivato secondo. Al terzo posto un altro giocatore dei madrileni, Jude Bellingham. La scelta di società e giocatori di non presentarsi all'evento di Parigi non ha riscosso molto successo. Mats Hummels, 29esimo nella lista insieme al suo attuale compagno di squadra Artem Dovbyk, ha parlato di questa decisione degli spagnoli al quotidiano Der Spiegel usando toni abbastanza forti.

Hummels sul Real Madri: "Scelta trumpiana" — Mats Hummels, attualmente difensore della Roma, ha commentato in maniera piuttosto ironica la posizione del Real Madrid dopo il Pallone d'Oro assegnato a Rodri: "Si sono usati i termini 'mancanza di rispetto', mi è sembrata una scelta 'trumpiana' dopo le elezioni. Sono stati irrispettosi nei confronti degli altri, non è bella come cosa".

"Sicuramente qualcuno del Real l'avrebbe meritato, ma questo non vuol dire che non ce ne siano altri bravi ugualmente. Dovevano rendere onore anche loro a un connazionale, ci sono squadre che hanno subito molti più torti di loro. Io ultimo in questa classifica? E' l'ultimo posto migliore al mondo".