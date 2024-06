Il “barbudo” Tonelli tutto grinta e cuore: vince il derby dell’Arno e va in finale Scudetto

Il barbudo Tonelli in panchina al posto del tecnico Filippeschi squalificato. E i suoi ragazzi raggiungono la finale con grinta, battendo proprio gli Under 17 viola nella semifinale-derby per lo Scudetto...

fabiolasuma1d 20 giugno 2024 (modifica il 20 giugno 2024 | 10:56)

Quando c'è un derby dell'Arno, in qualsiasi serie e a qualsiasi latitudine, è sempre favorita la Fiorentina. Per definizione. Sai Firenze...E invece ecco l'Empoli che vince in dieci contro undici e raggiunge la finale Scudetto Under 17.

Grazie Lori

Una grande gioia per Lorenzo Tonelli. Alla guida dell'Empoli al posto dello squalificato Filippeschi, l'ex granitico difensore empolese mette la faccia su un vero e proprio capolavoro.

Lorenzo Tonelli, ex calciatore con più di 100 presenze in Serie A, tutto vero: ma una scossa elettrica così forte l'aveva mai provata? L'Empoli aveva chiuso il primo tempo avanti di un gol. Poi il pareggio viola su rigore a inizio ripresa. Ma poco prima dei tempi supplementari, l'Empoli resta in dieci per l'espulsione di Orlandi. Gli azzurri toscani si assestano nel primo tempo supplementare e osano nel secondo con due bellissimi gol di Menconi e Campaniello.