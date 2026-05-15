Dopo nove lunghi anni, sta per volgere al termine l'era Pavoletti a Cagliari. L'attaccante italiano, diventato simbolo del club rossoblu, saluterà la Sardegna al termine della stagione 2025/26 e il Cagliari ha pensato di rendere omaggio a Leonardo Pavoletti con un bellissimo messaggio d'addio.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il saluto del club a Leonardo Pavoletti

Durante l'ultima puntata stagionale del podcast del club, Podcasteddu, ilha celebrato l'addio dell'attaccante classe '88 ripercorrendo tutte le emozioni e le gioie regalate al popolo sardo nella sua quasi decennale esperienza in rossoblu. Ospite all'interno della puntata, lo stessocommentatore in prima linea di tutti gli episodi accaduti in questi nove lunghi anni a Cagliari : dai gol agli infortuni, passando per la gioia delle promozioni e delle salvezze nella massima serie del calcio nostrano.

PISA, ITALIA - 15 MARZO: Leonardo Pavoletti del Cagliari Calcio reagisce durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Cagliari Calcio all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La società cagliaritana ha, inoltre, rilasciato un comunicato all'interno del quale ringraziava con parole davvero toccanti il contributo di Pavoletti in queste stagioni: “Avresti di certo voluto chiudere questo viaggio in campo, ma anche qui il destino, coerente e beffardo, ci ha messo il suo zampino. Da capitano sarai comunque lì, come sempre, al fianco della squadra, per sostenerla e trasmetterle tutta la tua forza. L’abbraccio del popolo rossoblù, i saluti. Una certezza: alcuni amori non son proprio fatti per dirsi addio, Cagliari è e sarà sempre casa tua. Grazie infinite, Pavo!".

Ammettiamolo, ci sono alcuni amori che non sono proprio fatti per dirsi addio.



Grazie infinite, Pavo ❤️💙



Guarda qui l’episodio integrale: https://t.co/qRjYdWwFPT pic.twitter.com/5tCbj7moyN — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 14, 2026

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming

Un attaccante "Pavoloso"

Sbarcato sull'isola nel lontano 2017,è rapidamente diventato molto più di un semplice centravanti. Protagonista di 231 gare e ben 52 reti, l'attaccante livornese ha vestito la maglia azzurra della nazionale proprio durante la sua permanenza nel club rossoblu. Famoso soprattutto per i gol testa (autentico marchio di fabbrica), "Pavoloso" riusciva a segnare in qualsiasi modo, celebre il coro lanciato da compagni e tifosi: "Se la metti, segna Pavoletti".

Nonostante i tanti infortuni che hanno condizionato molte volte la sua forma fisica, l'ex Genoa riusciva sempre a rialzarsi da questi periodi bui e tornare a incantare il popolo sardo con i suoi gol. Impressa nelle menti dei sostenitori cagliaritani, il gol al 94' contro il Bari nel match che gela il San Nicola e regala la promozione ai rossoblu.

Così, mentre il Cagliari si appresta a voltare pagina, Leonardo Pavoletti lascia il Casteddu da bandiera, simbolo e uomo profondamente legato al profumo e ai colori della Sardegna rossoblu.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365