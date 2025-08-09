La società presenta la seconda maglia con un design molto accattivante ispirato agli elementi portanti del suo impianto di gioco in un mix tra design e radici

Alessia Bartiromo 9 agosto - 13:52

Nel calcio spesso bisogna saper stupire i propri tifosi e il Como lo sta facendo nel migliore dei modi. Non solo la voglia di confermarsi nella massima serie ma anche di regalare momenti speciali ai propri sostenitori, rinsaldando il legame con il club. Parte da questo fil rouge il concept del nuovo kit away legato fortemente alla tradizione, ispirato in numerosi dettagli proprio all'interno dello stadio Sinigaglia.

Le nuove maglie 2025/2026 e la connessione con le proprie radici — Ad un primo sguardo, il terzo kit del Como riprende le prime due maglie con i colori del club che sono ben presenti, il blu e il bianco. Già la prima casacca per le gare interne, aveva lasciato tutti di stucco: il pantone blu è stato impreziosito da un pattern che richiama le onde dell'iconico lago di Como con le pennellate dell’artista Golnaz Jebelli, rinsaldando le proprie origini e il legame con i tifosi.

Non è un caso che il club abbia creato per la stagione 2025/2026 una vera e propria capsule di abbigliamento in collaborazione con Adidas, lanciata in occasione della prima Como Cup con le sneakers Adidas x Como 1907 fiore all'occhiello, con le classiche strisce laterali del brand che riprendono le onde del lago e dei motivi lacustri, per un effetto ottico davvero particolare.

L'idea del kit away del Como e l'ispirazione del Sinigaglia — La vera rivoluzione però, è quella riassunta nel design della seconda maglia che riprende le caratteristiche inconfondibili dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. "La sua struttura e la splendida scalinata in marmo resistono da quasi un secolo, testimoni di generazioni di passione, orgoglio e perseveranza" si legge nelle specifiche online, con gli stessi elementi che si ritrovano anche sulla parte frontale della shirt dove sfumature di grigio si fondono con il bianco e con i dettagli in blu.

La squadra indosserà la nuova maglia away per la prima volta domenica 10 agosto alle ore 21, in una cornice davvero speciale: si tratta del prestigioso incontro contro il Barcellona per il Trofeo Joan Gamper. Osservati speciali Nico Paz e Lamine Yamal, per una sfida che sta già mandando in visibilio tutti i tifosi lariani.