Il difensore ceco torna nella sua Firenze per assistere alla partita che si svolgerà domani sera all'Artemio Franchi

Giammarco Probo 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 15:56)

Domani torna la Conference League, con la i Viola di Stefano Pioli che dovrà preparare una nuova partita europea. Tomas Ujfalusi, doppio-ex della Fiorentina e del Sigma Olomouc, sarà proprio allo stadio per assistere alla partita di domani sera. L'ex difensore però ha espresso la volontà di tifare per la squadra ceca pronosticando un secco pareggio tra le due squadre che si affrontano all'Artemio Franchi.

Ujfalusi: "Tifo per l'Olomouc. Ma con la Fiorentina prevedo 1 a 1" — Dopo tantissimi anni Thomas Ujfalusi torna nella sua Firenze. Il difensore ceco lo farà, però, da avversario. Infatti, l'ex Fiorentina tiferà per la squadra avversaria nel match di domani sera, come ha spiegato in un'intervista concessa a Ceskenoviny.cz.

"Si affronteranno due squadre a cui tengo moltissimo. Ma il mio cuore è con il Sigma Olomouc. Sarà un piacere per me assistere a questa sfida. Tutto il club si impegnerà sicuramente per passare il turno, anche perché sono previste anche altre partite di livello internazionale. Tutti si godranno la possibilità di giocare in Europa. Ma è prematuro parlare delle speranze legate al passaggio del turno della fasecampionato", dice Ujfalusi.

Lo stesso difensore ha lasciato alcune parole sul momento negativo della Fiorentina: "Non sta passando un buon momento, deve rialzare la testa, ma d'altra parte anche l'anno scorso non iniziò benissimo e poi è arrivata in semifinale. Vogliono rendere felici i tifosi. Per il Sigma sarà un avversario duro ed esperto ma non in forma. Devono fare affidamento su una buona fase difensiva e forse riusciranno a segnare un gol. Prevedo un pareggio per 1-1".

Poi parlando della cornice di pubblico, considerando anche i lavori del Franchi: "La curva è in ristrutturazione e non so dove si sistemeranno i tifosi della Fiesole. La squadra è fuori forma e vorrà ripagare i tifosi con una vittoria: sono curioso di vedere come andrà a finire da questo punto di vista".