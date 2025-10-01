Una gara imprevedibile che nasconde per entrambe grandi insidie con la voglia dei giallorossi di imporsi ancora contro una formazione transalpina ancor di più tra le mura amiche

Domenico Ciccarelli 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 09:02)

Continua spedita la UEFA Europa League. Dopo esattamente una settimana si torna in campo e, tra le italiane impegnate, la Roma dovrà fare i conti con un’altra squadra francese: il Lille di Bruno Genesio. Nel turno precedente, la prima giornata della competizione europea, la formazione di Gian Piero Gasperini ha superato il Nizza all’Allianz Riviera per 2-1, riuscirà anche questa volta ad imporsi con un club transalpino e proseguire la marcia positiva?

Roma-Lille, come arrivano le due squadre alla gara dell’Olimpico — L’impronta di Gasperini si vede in maniera lapalissiana: l’ex tecnico dell’Atalanta sembra essere già entrato nella testa dei calciatori. Si percepisce infatti una squadra ordinata e concreta, con qualche calciatore che sembra già essere rinato come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. La Roma, tolta la sfida storta conte il Torino dove Simeone ha gelato l’Olimpico, ha avuto un avvio di stagione molto positivo e non a caso in campionato è attualmente in vetta con Napoli e Milan a 12 punti. In Europa League è reduce invece dall’ottima vittoria in Francia e con il Lille sicuramente cercherà sicuramente di restare in cima.

La squadra di Bruno Genesio, arriva anch'essa da una buona vittoria in Europa League: il Lille nella prima giornata si è imposto per 2-1 contro i norvegesi del Brann, dove l’immortale Olivier Giroud ha trascinato la squadra francese al successo con una rete siglata a 10 minuti dal termine. In Ligue1, però, il club transalpino è reduce dalla sconfitta rimediata alla DecathlonArena con il Lione di Jorge Maciel.

Roma-Lille: le probabili formazioni — Con Paulo Dybala fermo ancora ai box, la Roma dovrebbe schierare Matias Soulé, reduce dalla rete al Verona, e Stephan El Shaarawy alle spalle di Evan Ferguson: Gasperini dovrebbe lanciare nuovamente dal 1’ l’irlandese, nonostante Artem Dobvyk si sia sbloccato. Il Lille di Bruno Genesio con ogni probabilità dovrebbe lasciare in panca Olivier Giroud, pronto ad entrare a partita in corso, e schiarire il duo offensivo Fernandez-Iganame.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LILLE (4-4-2): Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame. Allenatore: Bruno Genesio.

Il pronostico — Sicuramente non sarà una gara molto prevedibile, nasconde molte insidie: il Lille di Bruno Genesio, comunque, esprime un bel calcio e sicuramente andrà all’Olimpico a farsi la sua gara. La Roma, altrettanto, sotto gli occhi dei suoi tifosi vorrà aggiungere altri tre punti preziosi. La vittoria dei francesi è a quota 4.75, mentre il pareggio è a 3.85. Il favore del pronostico, ovviamente, pende al lato della formazione giallorosso: i bookmakers quotano la vittoria degli uomini di Gasp a 1.70 alla posta. Visto l’imprevedibilità del match è consigliabile optare per il GOAL, quotato a 1.75.