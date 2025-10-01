derbyderbyderby calcio italiano All’Olimpico arriva il Lille: la Roma vuole imporsi con un’altra francese

All’Olimpico arriva il Lille: la Roma vuole imporsi con un’altra francese

Una gara imprevedibile che nasconde per entrambe grandi insidie con la voglia dei giallorossi di imporsi ancora contro una formazione transalpina ancor di più tra le mura amiche
Domenico Ciccarelli

Continua spedita la UEFA Europa League. Dopo esattamente una settimana si torna in campo e, tra le italiane impegnate, la Roma dovrà fare i conti con un’altra squadra francese: il Lille di Bruno Genesio. Nel turno precedente, la prima giornata della competizione europea, la formazione di Gian Piero Gasperini ha superato il Nizza all’Allianz Riviera per 2-1, riuscirà anche questa volta ad imporsi con un club transalpino e proseguire la marcia positiva?

Roma-Lille, come arrivano le due squadre alla gara dell’Olimpico

—  

L’impronta di Gasperini si vede in maniera lapalissiana: l’ex tecnico dell’Atalanta sembra essere già entrato nella testa dei calciatori. Si percepisce infatti una squadra ordinata e concreta, con qualche calciatore che sembra già essere rinato come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. La Roma, tolta la sfida storta conte il Torino dove Simeone ha gelato l’Olimpico, ha avuto un avvio di stagione molto positivo e non a caso in campionato è attualmente in vetta con Napoli e Milan a 12 punti. In Europa League è reduce invece dall’ottima vittoria in Francia e con il Lille sicuramente cercherà sicuramente di restare in cima.

La squadra di Bruno Genesio, arriva anch'essa da una buona vittoria in Europa League: il Lille nella prima giornata si è imposto per 2-1 contro i norvegesi del Brann, dove l’immortale Olivier Giroud ha trascinato la squadra francese al successo con una rete siglata a 10 minuti dal termine. In Ligue1, però, il club transalpino è reduce dalla sconfitta rimediata alla DecathlonArena con il Lione di Jorge Maciel.

LENS, FRANCIA - AGOSTO 02: Evan Ferguson della AS Roma in azione durante l’amichevole con il Lens (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Roma-Lille: le probabili formazioni

—  

Con Paulo Dybala fermo ancora ai box, la Roma dovrebbe schierare Matias Soulé, reduce dalla rete al Verona, e Stephan El Shaarawy alle spalle di Evan Ferguson: Gasperini dovrebbe lanciare nuovamente dal 1’ l’irlandese, nonostante Artem Dobvyk si sia sbloccato. Il Lille di Bruno Genesio con ogni probabilità dovrebbe lasciare in panca Olivier Giroud, pronto ad entrare a partita in corso, e schiarire il duo offensivo Fernandez-Iganame.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LILLE (4-4-2): Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame. Allenatore: Bruno Genesio.

LONDRA, INGHILTERRA - AGOSTO 09: Olivier Giroud del LOSC Lille in contrasto con Max Kilman del West Ham United durante un’amichevole estiva (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Il pronostico

—  

Sicuramente non sarà una gara molto prevedibile, nasconde molte insidie: il Lille di Bruno Genesio, comunque, esprime un bel calcio e sicuramente andrà all’Olimpico a farsi la sua gara. La Roma, altrettanto, sotto gli occhi dei suoi tifosi vorrà aggiungere altri tre punti preziosi. La vittoria dei francesi è a quota 4.75, mentre il pareggio è a 3.85. Il favore del pronostico, ovviamente, pende al lato della formazione giallorosso: i bookmakers quotano la vittoria degli uomini di Gasp a 1.70 alla posta. Visto l’imprevedibilità del match è consigliabile optare per il GOAL, quotato a 1.75.

