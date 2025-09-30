Palermo-Venezia, il derby di Zamparini: la storia dell’ex presidente

Stasera alle 20:30 giocheranno Palermo e Venezia, due squadre che hanno vissuto il loro massimo splendore sotto la guida di Maurizio Zamparini, che per circa un ventennio è stato presidente prima dei lagunari e poi dei rosanero

Forse è stato l'ultimo presidente romantico di un calcio ingolfato da lingue straniere e fondi extraeuropei. Maurizio Zamparini è stato, di sicuro, il presidente più vulcanico e sorprendente degli ultimi vent'anni. Competente ed appassionato, Zamparini è stato prima presidente del Venezia, e poi del Palermo. Prima dei lagunari, è stato presidente del Pordenone, a metà degli anni ottanta. Palermo-Venezia, stasera alle 20.30, si giocano un pezzo per la promozione in massima serie.