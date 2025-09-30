Serie A, il Belgio che incanta: da Mertens a Nainggolan, storie da copertina

La Serie A è uno dei migliori campionati europei ma questa non è una novità. A far grande il suo nome, ci hanno pensato anche giocatori proveniente da altre nazioni, una su tutte: il Belgio. La Nazionale belga ha fornito, soprattutto negli ultimi anni, un grande quantitativo di talenti che hanno formato la cosiddetta "generazione d'oro". Tra questi, alcuni di loro hanno varcato la soglia del nostro campionato, sono diventati grandi e hanno fatto le fortune dei club in cui militavano. Da Mertensa Nainggolan, passando per Lukaku: ecco chi sono i nomi che hanno fatto la storia.