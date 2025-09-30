Napoli-Sporting, ChatGpt non ha dubbi: ecco il pronostico dell’IA

Ecco quali saranno le probabili formazioni della partita secondo l'ia, il pronostico e le possibili giocate da scommettere per il mercoledì sera di Champions

Giorgio Abbratozzato 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 18:02)

Napoli-Sporting si giocherà domani alle 21:00 e la squadra di Antonio Conte non può permettersi altri passi falsi. La prima giornata di Champions non è andata come sperato per gli azzurri, con l'espulsione di Di Lorenzo che ha inevitabilmente condizionato la partita e Haaland e il City che non hanno fatto sconti. In attesa della sfida di domani, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale un pronostico sul match ed ecco la sua previsione finale.

Le probabili formazioni — Sporting Lisbona, (4-2-3-1): João Virgínia, Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves, Suárez.

Napoli (4-1-4-1): Meret, Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Olivera, Lobotka, Politano, McTominay, De Bruyne, Elmas, Højlund.

Napoli-Sporting ecco quali saranno i momenti chiave — Secondo ChatGpt, il Napoli partirà forte e prenderà possesso della metà campo avversaria per i primi quindici minuti. Politano e Elmas terranno impegnata la difesa portoghese con diversi cross dalle fasce.

La pressione azzurra produrrà frutti al 28’, quando McTominay verticalizza verso Højlund che entra in area e calcia con potenza, trovando l’angolino basso e il vantaggio. Lo Sporting reagirà dopo la mezz'ora, con Pedro Gonçalves che con un filtrante per Trincão insidierà la difesa napoletana senza esito. Nella ripresa il Napoli abbassa i ritmi, ma mantiene il controllo: al 60’ un contropiede orchestrato da De Bruyne termina con un assist per Spinazzola che centra il raddoppio. Al 75’, lo Sporting accorcia le distanze con un tiro da fuori area di Kochorashvili che sorprende Meret, fissando il punteggio sul 2-1. Negli ultimi minuti, con il Napoli costretto a gestire, lo Sporting prova il forcing finale, ma i partenopei resistono, chiudendo la partita e portando a casa tre punti fondamentali in Champions. Risultato finale: 2-1

Le giocate possibili da scommettere — La sfida del Maradona promette intensità e diversi episodi da interpretare. Il Napoli ama spingere con continuità sulle fasce e questo costringerà spesso i difensori dello Sporting a interventi rischiosi, motivo per cui il numero di cartellini potrebbe alzarsi facilmente. McTominay, calciatore aggressivo e abituato a interrompere le ripartenze con falli tattici, è uno dei principali candidati a finire sul taccuino dell’arbitro. Attenzione anche al VAR: la velocità di Politano e Højlund in area, unita alla propensione dei lusitani a cercare il contatto, potrebbe portare a episodi dubbi da rivedere. Sul fronte reti, lo Sporting ha qualità per segnare almeno una volta, ma il Napoli rimane nettamente favorito con l’appoggio del pubblico.

Giocate consigliate

Over 4,5 cartellini totali

McTominay ammonito

Intervento VAR: sì

Entrambe le squadre segnano (GG)

Esito finale 1 + GG