I Campioni d'Italia vogliono dimenticare subito la sconfitta all'esordio europeo contro il City, mentre i portoghesi proveranno a restare a punteggio pieno

Jacopo del Monaco 30 settembre - 14:37

In occasione della seconda giornata di Champions League il Napoli ospiterà lo Sporting Lisbona e, di seguito, vi forniremo le informazioni riguardanti il dove vedere questa partita. Le due squadre si affronteranno alle ore 21:00 di domani presso lo Stadio Diego Armando Maradona mettendo in palio tre punti importanti per il prosieguo della League Phase.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Napoli Campione d'Italia, allenato da Antonio Conte, ha iniziato la nuova edizione della Serie A vincendo le prime quattro partite contro Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa, mentre nell'ultima giornata ha perso 2-1 allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Milan di Allegri nonostante la superiorità numerica per gran parte della ripresa. Nella massima competizione europea, invece, i partenopei hanno esordito con una sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City, durante la quale il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato espulso.

Lo Sporting Lisbona di Rui Borges ha iniziato la nuova stagione con la sconfitta nella Supercoppa portoghese contro il Benfica. Nelle prime giornate della Primeira Liga, lo Sporting ha collezionato 6 vittorie e ha perso soltanto contro il Porto di Farioli collezionando così 18 punti che valgono il secondo posto. Anche in Champions il cammino dei Leões è iniziato bene grazie alla vittoria per 4-1 contro i kazaki del Kairat Almaty. Ad oggi, due dei migliori giocatori sono Pedro Gonçalves e Luis Suárez, entrambi a quota 5 reti stagionali.

Probabili formazioni — Oltre alle assenze di Contini e Lukaku, il Napoli deve far fronte soprattutto all'emergenza in difesa, dove mancano gli infortunati Buongiorno e Rrahmani mentre Di Lorenzo è squalificato. In dubbio le presenze di Spinazzola e Olivera, che ieri hanno svolto un allenamento a parte. Se non dovessero recuperare, sarebbero pronti Elmas e Gutiérrez. Lo Sporting, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe schierare la formazione titolare e gli unici che mancheranno sono Bragança e Nuno Santos.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinković-Savić; Spinazzola, Beukema, J. Jesus, M. Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All: Conte

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): R. Silva; Vagiannidis, Debast, G. Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, P. Gonçalves; Suárez. All: R. Borges

Napoli-Sporting Lisbona, dove vedere l'incontro — Gli Azzurri vogliono riscattare sia la sconfitta all'esordio contro il City che quella di domenica contro il Milan. I biancoverdi, invece, sono a caccia della loro quinta vittoria consecutiva in questa stagione. La sfida tra i Campioni d'Italia e quelli del Portogallo inizierà alle ore 21:00 di domani sera e si potrà vedere su Sky Sport, precisamente sui canale Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. La diretta streaming dell'incontro, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.