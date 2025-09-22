Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al termine della sfida contro il Pisa.

Il Napoli archivia la pratica Pisa, ma non senza difficoltà. La formazione di Antonio Conte approccia bene al match, concludendo il primo tempo in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco, però, i toscani mostrano gli artigli e segnano ben due reti, impensierendo i padroni di casa fino e all'ultimo minuto di recupero. Antonio Conte ha commentato la sfida in conferenza stampa.

Le parole di Antonio Conte — Il tecnico salentino, reduce dalla partita giocata a Manchester in gran parte in 10, ha tenuto a precisare che la sfida è stata preparata bene ed è andata meglio di come è stata raccontata: "Dopo 18 minuti siamo rimasti in 10, ma comunque quella partita non c'entra niente. Anzi sono rimasto contento dell'approccio che abbiamo avuto perché non era semplice.

Ma parliamo anche delle cose belle: questo è un ottimo gruppo. I ragazzi si sono integrati bene, su un gruppo base già importante. Gioiamo tutti insieme, è un gruppo molto unito. Mi dispiace perché ce la siamo complicata da soli la vita. Era una partita totalmente in controllo, potevamo sfruttare qualche occasione per segnare di più. Io sono stato calciatore e so cosa passa per la mente in determinati momenti. Devo capire se c'è stato eccesso di consapevolezza o superficialità. Ma sono situazioni su cui dobbiamo lavorare".

Un bilancio sui nuovi acquisti — "Con i nuovi dobbiamo avere pazienza", ha detto Antonio Conte. "Durante la partita ci possono essere cose positive e cose che si possono migliorare. Noi con i nuovi ragazzi, appena arrivati, e nella maggior parte arrivano da realtà totalmente diverse, che si ritrovano lo scudetto sulla maglia, in una città grande come Napoli, che vive di calcio, ci sono aspettative molto alte e bisogna avere tempo e pazienza per inserire i ragazzi.

Con Lorenzo stiamo lavorando tanto, per fargli capire determinate situazioni. Ha qualità, ma deve fare uno step in sù. Rasmus ha 22 anni, viene dallo United ma non giocava. Dobbiamo avere equilibrio. La fortuna è che ho un gruppo di ragazzi seri. Da fuori arrivano missili".