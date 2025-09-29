Boca Juniors, il duro rimprovero di Paredes contro il proprio portiere

La squadra di Buenos Aires ha perso 2 a 1 negli ultimi minuti della partita e l'ex Roma si è lamentato con l'estremo difensore Marchesin

Jacopo del Monaco 29 settembre - 09:42

A due mesi di distanza dall'ultima volte, il Boca Juniors di Paredes riassapora la sconfitta. Questa notte, i gialloblù hanno perso 2-1 contro il Defensa y Justicia e l'ex Roma ha rimproverato Agustin Marchesin, portiere e suo compagno di squadra. L'estremo difensore sta attraversando un momento difficile e stanotte ha commesso due errori fatali.

Boca Juniors, Paredes rimprovera duramente il portiere — Dalla ripresa dei campionati dopo la pausa ad inizio mese, il Boca Juniors non ha ancora vinto una partita. Gli Xeneizes hanno pareggiato prima 1-1 in casa del Rosario Central di Angel Di Maria e poi 2-2 contro il Central Cordoba. Questa notte, invece, la squadra della capitale argentina ha perso 2-1 in casa del Defensa y Justicia un incontro che si è sbloccato solo dopo il minuto 80. I padroni di casa hanno segnato il gol del vantaggio col rigore di Abiel Osorio ed il Boca ha pareggiato poco dopo grazie a Paredes, anche lui a segno dagli 11 metri. Nel corso degli 8 minuti di recupero, Osorio ha segnato la rete che ha riportato avanti la sua squadra. Tra le fila dei gialloblù, il responsabile di questa sconfitta è il portiere Marchesin, rimproverato dal suo capitano.

Come riportato dal sito argentino TyC Sports, alcune telecamere hanno ripreso l'ex centrocampista della Roma durante un faccia a faccia con l'estremo difensore. Marchesin ha commesso il fallo che ha portato al calcio di rigore poi segnato da Osorio e Paredes, con gesti di rabbia eloquenti, ha affrontato il suo compagno di squadra. Vista la situazione, il difensore Ayrton Costa ha separato i due calciatori. Dopo l'1-1 segnato dall'ex giallorosso, Marchesin commette un altro errore che ha permesso ad Osorio di segnare la rete che ha deciso il match. Anche in questo caso, un Paredes pieno di rabbia ha avuto qualcosa da dire al suo compagn0 di squadra.