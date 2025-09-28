Le doti che fanno di un fuoriclasse un campione sono sempre tante, non solo considerando le skills e il talento in campo ma anche in quanto a qualità umane e professionali. Ben lo sa Angel Di Maria, che non è nuovo a gesti di cuore, a volte...

Alessia Bartiromo 28 settembre - 10:45

Le doti che fanno di un fuoriclasse un campione sono sempre tante, non solo considerando le skills e il talento in campo ma anche in quanto a qualità umane e professionali. Ben lo sa Angel Di Maria, che non è nuovo a gesti di cuore, a volte anche poco condivisi dai tifosi. Un episodio molto particolare è infatti accaduto durante la partita tra Rosario Central e Gimnasia, quando il fideo ha siglato un gol meraviglioso ma senza esultare. La sua reazione ha lasciato di stucco in un primo momento i supporter del suo club, con le spiegazioni del giocatore che poi sono arrivate a fine gara.

Il Rosario Central batte il Gimnasia con un goal di Di Maria — Si sa, le gare allo stadio Zerillo in trasferta contro il Gimnasia La Plata non sono mai semplici e serve la migliore squadra per ottenere il risultato migliore. Sale subito in cattedra il Rosario Central che cambia il risultato già al 2' con Veliz. Gestisce poi il risultato fino al 61', con un cartellino rosso comminato a Corbalan e la squadra di casa che resta in 10. C'è ancora tempo del forcing finale con Gimenez Rojas che all'83' sigla il raddoppio e il solito Di Maria che all'86' cala il tris. Allo splendido goal però, l'argentino non esulta e si scusa con la tifoseria di casa, lasciando interdetti i supporter del Rosario. Cosa è realmente successo lo spiega proprio lui nel post gara, così come riporta TyCSports.

Il fideo non esulta, poi la spiegazione ai tifosi — Felicissimo per il goal e per la vittoria dei suoi, Angel Di Maria spiega in conferenza stampa post gara il perché della non esultanza alla sua marcatura, con le scuse ai tifosi. "Ho ricevuto un'accoglienza incredibile qui al nostro arrivo, con un grandissimo affetto dei tifosi di casa nei miei confronti, sia all'esterno dell'hotel che qui durante l'allenamento pre gara. Mi sono sentito in dovere di scusarmi, esultando avrei mancato di rispetto a chi invece ha rispettato me come calciatore e avversario", dichiara. Un pensiero poi va al compagno di squadra Quintana che ha subìto una brutta frattura della caviglia sinistra e dovrà essere operato: "Un grande in bocca al lupo a lui, ci dispiace tantissimo per questo brutto infortunio. Gli staremo vicino e speriamo possa tornare presto", conclude.