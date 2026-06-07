Carlo Ancelotti e tutto il Brasile sono in ansia per Wesley. Il difensore della Roma è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 15' durante l'amichevole della Selecao contro l'Egitto per un problema muscolare all'inguine destro. Visibilmente in lacrime al momento del cambio, l'espressione del classe 2003 lascia il tecnico della nazionale carioca e i tifosi con il fiato sul collo. Si attendono gli esami per conoscere l'entità dell'infortunio.

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Brasile e Roma in ansia per Wesley. Mondiale a rischio?

O LANCE DA LESÃO! 🏥🇧🇷



Confira o lance que causou a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito. Após ser substituído, o jogador deixou o gramado emocionado e foi às lágrimas no banco de reservas.



Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes4 #LanceInforma… pic.twitter.com/QDaSWRnCMd — Lance! (@lancenet) June 7, 2026

Sono ore di grande ansia in casa Brasile per. Il difensore della Roma è partito titolare durante l'amichevole contro l'giocata ieri sera ma la sua partita è durata solo 15'. Improvvisamente, infatti, l'attaccante della Roma ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio all'inguine destro. Al momento non si conosce la gravità della situazione ma l'espressione del classe 2003 al momento del cambio, in lacrime, non fa assolutamente pensare positivo. Soprattutto a Carlo

Come riportano le immagini, Wesley ha iniziato ad accusare i primi dolori dopo aver passato il pallone a Paquetà e da quel momento non è più riuscito a prendere parte all'azione di gioco. Al suo posto Sir Carlo ha fatto entrare Danilo. Il Brasile, prima dell'esordio nel Mondiale, disputerà la sua ultima amichevole contro il Marocco, partita alla quale Wesley non potrà prendere parte ma adesso si aspetta di sapere se potrà comunque partire per il Nord America.

Wesley in lacrime in panchina dopo il cambio forzato (Fonte X)

"Attendiamo notizie ma, nel caso, abbiamo buoni giocatori per sostituirlo" ha detto Ancelotti anche se le prime indiscrezioni dal Brasile parlano di un infortunio da 10-15 giorni, che dunque gli consentirebbe di evitare il taglio. Sulle condizioni del giocatore giallorosso è intervenuto anche Rodrigo Caetano, direttore delle nazionali della CBF: "Qualsiasi diagnosi ora è prematura. Attenderemo gli esami e comunicheremo ufficialmente. Speriamo che non sia nulla di grave e che possa restare con noi. Siamo vicini a lui. A una settimana dal debutto, questo preoccupa tutti".

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