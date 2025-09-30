Anche quest'anno la Fiorentina giocherà la Conference League ed alle ore 21:00 di giovedì esordirà contro il Sigma Olomouc. In attesa che che questa nuova spedizione europea della Viola inizi, scopriamo insieme la storia degli avversari di dopodomani.
Conference League
Alla scoperta del Sigma Olomouc, l’avversario della Fiorentina in Conference League
La storia del Sigma Olomouc—
Tra i mesi di agosto e settembre del lontano 2019 un gruppo di studenti di un sobborgo di Olomouc ha fondato una squadra di calcio, l'FK Hejčín. Un anno dopo, una parte del gruppo originale ha deciso di separarsi per fondare un altro club e l'Hejčín è passato da FK a SK. Dato che in altri tempi la Repubblica Ceca era parte della Cecoslovacchia, la squadra ha disputato campionati e coppe cecoslovacchi. Dalla stagione 1965/1966, il club ha assunto la denominazione attuale. Nel 1986, la squadra biancoblù ha esordito in una competizione europea, precisamente la Coppa UEFA dalla quale è uscita al primo turno contro il Göteborg. Ad oggi, il miglior risultato nella competizione, che oggi si chiama Europa League, sono i quarti di finale nella stagione 91/92, dove il Real Madrid ha eliminato il Sigma.
Negli anni '90, l'Olomouc ha raggiunto il secondo posto del campionato ceco, ad oggi miglior risultato. Successivamente ha disputato anche la Coppa Intertoto, arrivando in finale nel 2000 ed in semifinale cinque anni più tardi. Il 2012 ha portato alla squadra ceca i primi due trofei della sua storia: la coppa nazionale, vinto 1-0 contro lo Sparta Praga; la Supercoppa, conquistato battendo 2-0 lo Slovan Liberec. La scorsa decade ha giocato e vinto due volte la seconda divisione ceca mentre la scorsa stagione ha conquistato la seconda Coppa della Repubblica Ceca dopo aver battuto lo Sparta Praga per 3-1.
Stadio e squadra attuale—
Gli avversari della Fiorentina disputano le loro partite casalinghe presso l'Andrův Stadion, che conta 12566 posti a sedere. L'impianto porta il nome di Josef Andrův, fondatore del club ma, negli anni '50, ha cambiato denominazione in Stadio della Pace per motivi politici. Dal 1993 è tornato al nome attuale. Il tecnico della squadra biancoblù è Tomáš Janotka, 43enne ex terzino destro del Sigma con cui ha giocato dal 2005 al 2015. Il modulo che predilige è il 4-2-3-1 e dallo scorso anno allena i biancoblù. Attualmente, l'Olomouc occupa la sesta posizione in campionato con 15 punti in 10 partite. Fino a questo momento, il miglior giocatore del club è l'attaccante Daniel Vašulín, autore di 5 reti in 8 match della massima divisione ceca.
Visualizza questo post su Instagram
© RIPRODUZIONE RISERVATA