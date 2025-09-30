La storia del Sigma Olomouc

Tra i mesi di agosto e settembre del lontano 2019 un gruppo di studenti di un sobborgo di Olomouc ha fondato una squadra di calcio, l'FK Hejčín. Un anno dopo, una parte del gruppo originale ha deciso di separarsi per fondare un altro club e l'Hejčín è passato da FK a SK. Dato che in altri tempi la Repubblica Ceca era parte della Cecoslovacchia, la squadra ha disputato campionati e coppe cecoslovacchi. Dalla stagione 1965/1966, il club ha assunto la denominazione attuale. Nel 1986, la squadra biancoblù ha esordito in una competizione europea, precisamente la Coppa UEFA dalla quale è uscita al primo turno contro il Göteborg. Ad oggi, il miglior risultato nella competizione, che oggi si chiama Europa League, sono i quarti di finale nella stagione 91/92, dove il Real Madrid ha eliminato il Sigma.