Romario: “Giocare per l’Argentina o il Real? Argentina. Sono del Barcellona fino alla morte!”

Le parole di Romario fanno il giro del web. Il brasiliano preferirebbe difendere i colori dell'Argentina piuttosto che quelli del Real Madrid.

Lorenzo Maria Napolitano 30 settembre - 20:00

Romario, oltre ad essere tra i calciatori brasiliani più forti di sempre, è anche un personaggio che rilascia dichiarazioni molto forti. O quantomeno che restano. Anche stavolta, intervistato da un canale di streaming del suo paese, l'ex attaccante del Barcellona ha suscitato scalpore. A fare il giro del web è stata la risposta fornita alla domanda: "Argentina o Real Madrid?". Romario infatti è stato un simbolo del Barcellona, ma anche uno dei giocatori più iconici del Brasile.

"Argentina o Real Madrid?", la risposta di Romario — "Devo scegliere... due grandi squadre... beh, scegliere di giocare per l'Argentina. Sono del Barcellona fino alla morte!", ha detto Romario. Il brasiliano non ha voluto tradire il suo legame con la squadra catalana, scegliendo invece di difendere i colori dell'Argentina, acerrimo rivale sportivo del suo Brasile. A quanto pare, però, nulla è più forte dell'intensità con cui si vive la sfida tra Real Madrid e Barcellona.

L'amore tra Romario ed il Barça è nato nel 1993, quando Johan Cruyff lo ha incorporato nel famoso Dream Team. Le statistiche registrate dall'attaccante sono state sensazionali, ma ancora più memorabile è ciò che la squadra allenata dall'olandese è stata in grado di creare. Soprattutto come legacy. Al Real Madrid, Romario ha segnato cinque gol in appena sette partite, tra cui una storica tripletta nel 1994. Per l'ex Psv, il club della capitale spagnola rappresenta l'antitesi di tutto ciò che aveva vissuto con la maglia catalana.