L'ex leggenda dell'Arsenal: 'Ogni sconfitta del Real Madrid è una gioia'

L'icona del club londinese si è sempre professata di fede blaugrana, parlando di un vero e proprio disprezzo nei confronti degli acerrimi rivali con la camiseta blanca. Già nel 2011 si era espresso in merito, ma adesso lo voluto ribadire nuovamente

Luca Gilardi 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 19:02)

Il Real Madrid scenderà in campo stasera, martedì 30 settembre, contro il modesto Kairat, in occasione della seconda giornata della 'League Phase' di Champions League. A margine di questo evento, Andrey Arshavin ci ha tenuto a ribadire ancora una volta la sua avversione nei confronti del club spagnolo. Un sentimento già noto, che risale a molti anni fa. Il fantasista russo, è divenuto celebre per le sue stagioni allo Zenit e, soprattutto, per l'importante parentesi all'Arsenal. Ritiratosi nel 2018 proprio con la maglia del Kairat, il 43enne ha chiarito che sosterrà senza esitazioni la sua ex squadra contro i Blancos.

Vero e proprio disprezzo — Non si tratta soltanto di fedeltà al Kairat. Arshavin ha da tempo dichiarato guerra sportiva al Real Madrid, che occupa stabilmente il primo posto nella sua "lista nera personale". Il suo disprezzo per i giganti di Spagna non è un segreto, e lui stesso sembra compiacersi nell'esprimerlo pubblicamente. In un'intervista all'agenzia EFE, dallo stadio dei kazaki, l'ex Arsenal non ha usato giri di parole: "Spero che il Kairat vinca. Ogni sconfitta del Real Madrid è una gioia per il mio cuore". Un sentimento ben radicato e incrollabile nei confronti del club più titolato d'Europa.

"Non giocherei mai nel Real", le parole di Arshavin — L'astio di Arshavin verso il Real Madrid non è certo nuovo. Già nel 2011, quando militava tra le fila dell'Arsenal, aveva spiazzato tutti in merito a un possibile interesse dei Blancos: "Non giocherei mai per il Real Madrid, nemmeno per tutto il denaro del mondo".

"Per me il Real è un tabù assoluto. Sono sempre stato un tifoso del Barcellona". La simpatia per i catalani è da sempre alla base della sua rivalità con i madridisti. Per questo motivo, Arshavin non solo gode di ogni sconfitta del Real, bensì vive ogni loro passo falso come una vera e propria vittoria personale.Un comportamento che lo accomuna a molti tifosi blaugrana, nel segno di una rivalità storica.