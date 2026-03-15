Tre punti importanti per la classifica dei partenopei, accorciando sull'Inter e in attesa del big match tra Lazio e Milan di questa sera, attentando anche al secondo posto attualmente di proprietà dei rossoneri.

Alessia Bartiromo 15 marzo - 11:30

Non senza fatica. Il Napoli vince contro il Lecce ma lo fa dopo una gara quasi perfetta degli ospiti, che abbassano il ritmo nella ripresa e si arrendono alla grande qualità dei big azzurri chiamati in causa da Antonio Conte. Tre punti importanti per la classifica dei partenopei, accorciando sulla capolista Inter e in attesa del big match tra Lazio e Milan di questa sera, attentando anche al secondo posto attualmente di proprietà dei rossoneri.

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Napoli-Lecce, i salentini senza paura per un primo tempo perfetto — Al Maradona senza paura. Questo è stato il diktat di un Lecce arrembante, autore di un primo tempo perfetto al cospetto del Napoli. Tre occasioni create nei primissimi minuti di gioco e nell'ultima, trovando persino il gol del vantaggio con Siebert, più che meritato. Identità, ritmi alti, pressione asfissiante, prestazione tecnicamente impeccabile tra difesa e centrocampo, con il match preparato più che bene dagli uomini di mister Di Francesco, che colgono di sorpresa Meret e compagni. Non tutti sono in forma: Hojlund fatica a trovare i giusti varchi, Alisson crea ma spesso è impreciso, Anguissa rientrante dall'infortunio è la copia sbiadita del centrocampista a tutto campo che i tifosi erano abituati ad ammirare. La prima frazione di gioco termina così in svantaggio, con la grande voglia però di ribaltare il risultato per i padroni di casa.

Napoli, Conte manda in campo l'artiglieria pesante per una ripresa tutta di marca azzurra — Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e, complice una bella sfuriata nello spogliatoio, il Napoli torna in campo con un piglio diverso. Non solo merito dei muri che hanno tremato ma anche di nuova linfa in campo: Conte getta nella mischia McTominay e De Bruyne e la musica cambia subito. Gli azzurri sono più intraprendenti, con cambi di gioco non solo in verticale ma anche in orizzontale, con inserimenti tra le linee che beffano le difesa salentina. Passa soltanto un minuto e Hojlund agguanta il pareggio ma è dal genio di De Bruyne che Politano trova il raddoppio, concludendo al meglio l'operazione rimonta.

La mente dei tifosi va subito al passato: cosa sarebbe successo in una stagione con tutti i top player in campo e con meno infortuni non è dato saper ma il Napoli si gode un finale di stagione con la rosa quasi al completo, pronto per un rush finale dalle mille emozioni. Nel mirino va subito il secondo posto, attualmente occupato da un vicinissimo Milan, con un occhio distratto anche alla vetta, ancora lontanissima ma con il gap che diminuisce. E fin quando la matematica non emette i suoi verdetti, è un obbligo morale per le inseguitrici provarci sempre.

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Lecce, che paura per Banda — Una postilla, importantissima, è dedicata anche a Lameck Banda che nel finale di match accusa un dolore al petto e si accascia al suolo. Il Maradona piomba in un incredibile silenzio con Antonio Conte, a due passi in panchina, che spaventato chiama subito l'intervento dei medici. Il calciatore era dolorante ma cosciente, facendo scongiurare subito il peggio. Poco dopo è stata accertata la dinamica dell'accaduto: aveva subito un colpo al petto e, avvertendo un dolore, si è adagiato sul rettangolo verde di gioco. Il calciatore è stato poi trasportato ieri in serata in ambulanza all'Ospedale Cardarelli di Napoli ma il Lecce, questa mattina, ha specificato con un comunicato stampa che tutti gli esami hanno dato esito negativo ed ha lasciato il nosocomio per tornare in Puglia. Un sospiro di sollievo per tutti e una pronta guarigione per Lameck.

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