Il nuovo Como di Fabregas: ecco come giocherebbero oggi i lariani

A poco più di un mese dalla prima giornata di Serie A, il Como è la squadra che ha investito di più: proviamo a vedere, a oggi, come potrebbe schierare la sua squadra Fabregas

Alessandro Savoldi 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 14:22)

Il Como è una delle squadre più attive in queste prime settimane di mercato. Tanti i nuovi acquisti, tanti i giocatori destinati a salutare. Vediamo come Fabregas potrebbe schierare la sua squadra nella stagione alle porte.

Como, porta e difesa: Thiaw, Cresswell e Ramon le opzioni — Partiamo dalla porta. Tra i pali la conferma di Butez è la pista più quotata. Il francese ha convinto Fabregas, soprattutto nel gioco con i piedi, e dovrebbe avere la fiducia del tecnico. Alle sue spalle è da definire chi sarà il secondo portiere: Reina, ritiratosi a fine stagione e Bolchini hanno già salutato il club, mentre Audero è tornato dal prestito al Palermo. I rosanero vorrebbero rendere definitivo il trasferimento e stanno preparando un’offerta per assicurarsi l’ex Sampdoria. In rosa c’è anche Vigorito: difficile possa essere qualcosa di più del terzo portiere.

In difesa Goldaniga, che pareva essere in uscita, dovrebbe rinnovare il contratto nei prossimi giorni. Fanno parte della rosa anche Dossena, infortunato e che dovrebbe rientrare a ottobre, e Kempf. Inoltre, il Como ha riscattato il giovanissimo Felipe Jack dal Palmeiras. Un reparto non al livello degli altri qualitativamente e quantitativamente. Per questo la dirigenza dei lariani sta seguendo da settimane Thiaw. In un primo momento la trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, ma la titubanza del tedesco ha scoraggiato il Como. I biancoblù seguono dunque Jacobo Ramon, classe 2005 del Real Madrid, e Charlie Cresswell, inglese del Tolosa.

Sulle corsie spazio a Valle, a centrocampo c'è Caqueret — A proposito di giovani spagnoli, Alex Valle sarà il titolare della corsia di sinistra. Il Como lo ha pagato 6 milioni, riscattandolo dopo il finale convincente della scorsa stagione. Alle sue spalle l’esperienza di Alberto Moreno. A destra un altro riscatto, quello di Ignace Van der Brempt che, nonostante qualche infortunio di troppo, parte con i gradi di titolare. Si giocheranno il posto Vojvoda e Smolcic, con quest’ultimo impiegabile anche come centrale in una difesa a tre in caso di emergenza.

A centrocampo spazio c’è l’imbarazzo della scelta. Lucas Da Cunhaha fatto passi da gigante nel corso della scorsa stagione ed è il vero metronomo del gioco di Fabregas. Difficile che il tecnico di Arenys de Mar possa rinunciare a lui. Anche il connazionale Caqueret è destinato ad essere parte integrante del progetto nella prossima stagione, dopo 6 mesi più che convincenti. C’è poi Perrone, ancora sulle rive del Lago di Como l’anno prossimo grazie alla clausola di estensione del prestito attivata dalla società. Sergi Roberto ha contratto anche per la prossima stagione, così come Engelhardt. Difficile quindi che la società decida di intervenire ulteriormente su questa zona di campo, a meno di partenze.

Il reparto offensivo del Como: quante opzioni per Fabregas — La trequarti è sicuramente la linea più affollata. Aver tenuto Nico Paz è il vero colpo dell’estate del Como, con l’argentino che avrà al suo fianco diversi giovani davvero interessanti. Assane Diao, ai box per una frattura al piede negli ultimi mesi, è stata la vera rivelazione del girone di ritorno dell'intero campionato. Poi i tanti nuovi acquisti: Baturina, arrivato da Zagabria nelle scorse settimane, Kuhn, che dovrebbe firmare questa settimana e giocava nel Celtic, Addai, ex Az Alkmaar, e infine Jesus Rodriguez che, proprio come Diao, viene dal Betis. In più, fa ancora parte della rosa Strefezza, che ha chiuso la stagione in crescendo come tutta la squadra. In uscita, invece, Fadera.

Davanti Cutrone, Douvikas e Gabrielloni sono già a disposizione, così come lo spagnolo Ivan Azon. Arrivato nella scorsa sessione invernale, non ha ancora esordito. In più dovrebbe, all’arsenale a disposizione di Fabregas, dovrebbe aggiungersi Morata, con l’operazione prossima alla chiusura. Cerri e Belotti, giocatori di cui il Como detiene ancora il cartellino, sono in uscita. Il primo cerca una nuova sistemazione dopo la retrocessione in Serie C della Salernitana, il secondo invece potrebbe rimanere al Benfica.

La possibile formazione del Como 2025/2026 — Ecco quindi una possibile formazione del Como in questo momento, schierato con un 4-2-3-1: Butez; Valle, Kempf, Thiaw/Ramon/Cresswell, Van der Brempt; Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Kuhn; Morata

Da considerare poi la possibilità di un passaggio al 4-3-3, magari con Paz falso nueve, come già visto in questa stagione. In quel caso spazio per uno tra Perrone, che comunque si giocherà le sue carte e avrà spazio, e Baturina, impiegato come mezzala. A sinistra Diao si contende il posto con Rodriguez, mentre a destra Strefezza e Addai metteranno pressione a Kuhn.

Bisogna comunque sottolineare come, anche nella scorsa estate, il Como abbia operato sul mercato fino all'ultimo giorno disponibile, cercando occasioni per migliorare la squadra. Un fattore da non sottovalutare, soprattutto se combinato con la potenza economica della famiglia Hartono, i proprietari del club.