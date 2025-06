Milan-Como in Australia? La clamorosa indiscrezione arrivata dall’Oceania

Milan-Como si potrebbe giocare in Australia: i dettagli

In diverse occasioni, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha dichiarato di voler portare una partita di Serie A all'estero. Secondo lui, questa scelta può essere molto utile per l'immagine del campionato italiano a livello globale. Adesso, questa sua visione potrebbe diventare realtà. Infatti, come riportato dall'autorevole testata australiana WAtoday, una partita della Serie A 2025/2026 potrebbe essere disputata all'estero, precisamente in Australia. La partita in questione è Milan-Como, valevole per la 24esima giornata del campionato italiano. Il match tra le squadre di Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas si giocherà nel weekend del 7-8 febbraio 2026. In quel periodo, però, San Siro ospiterà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali, che si terranno a Milano e Cortina.