La bellissima iniziativa della società domani in campo in ricordo della giovane Sara

"Non un minuto di silenzio, non un minuto senza lottare, non un minuto senza urlare “basta”. Basta alla violenza sulle donne, basta alla cultura del possesso ossessivo e alle relazioni tossiche che sfuggono al controllo". È questo il messaggio, di grande importanza e sensibilizzazione, che intende lanciare il Palermo domani, prima della sfida con il Sassuolo. I calciatori rosanero, nel cerimoniale pre-partita, indosseranno indosseranno una t-shirt in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa palermitana brutalmente assassinata a Messina da un compagno di università, e di tutte le altre vittime di femminicidio. Si tratta di una maglietta scura con scritto il messaggio “Non un minuto di silenzio” e nel retro i novantaquattro nomi delle donne uccise in Italia negli ultimi due anni, il 2024 e 2025 (finora).