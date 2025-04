Palermo-Sassuolo e gli intrecci del destino tra il sogno serie A e l’ex Dionisi

Una chance importante domenica per la squadra di Grosso

Alessia Bartiromo 3 aprile - 12:06

La Serie A nel mirino, per una marcia trionfale in campionato che non vede antagoniste. Ormai è solo questione di tempo per il Sassuolo per festeggiare il ritorno nella massima categoria, affrontando ogni match con la massima attenzione, senza strategie né voli pindarici. La prossima gara di campionato metterà la squadra di Grosso già davanti a un grande bivio e qualche calcolo è ormai doveroso. Palermo-Sassuolo potrebbe infatti già regalare la promozione ai neroverdi in caso di vittoria e risultato non pieno dello Spezia emettendo il suo primo verdetto anzitempo, in una gara dagli intrecci del destino davvero incredibili.

Palermo-Sassuolo e i calcoli per il sogno promozione — La splendida vittoria del Sassuolo contro la Reggiana nello scorso weekend per 5-1 ha dato lo slancio definitivo ai neroverdi per focalizzarsi concretamente sul sogno serie A, a un passo dal diventare realtà. In conferenza stampa post gara Grosso svelò di non voler fare calcoli e di non adottare particolari strategie, con la voglia di vincere su ogni campo e avvicinarsi al momento che tutti stavano agognando da tempo. Il campionato è però impegnativo e domenica Palermo-Sassuolo sarà un'altra prova importante sul cammino di Berardi e compagni. Gara assolutamente non scontata, con i rosanero che giocano in casa e vogliono conquistare punti per blindare il piazzamento play-off, non rendendo assolutamente la vita facile agli avversari. Bisognerà guardare al contempo il risultato dello Spezia, impegnato in casa contro la Sampdoria: in caso di vittoria del Sassuolo e non vittoria del team di D'Angelo, si potrà già festeggiare matematicamente l'approdo in A.

L'intreccio del destino con l'ex Dionisi — La storia di Palermo-Sassuolo viene condita da un ulteriore pizzico di romanticismo dando uno sguardo alle due panchine. Per i neroverdi, Fabio Grosso è un condottiero amatissimo dalla piazza, con l'obiettivo del ritorno fulmineo in serie A appena giunto al club la scorsa estate. Ha messo in campo tutta la sua esperienza da giocatore e da allenatore, dando una grande identità alla rosa e creando un gruppo molto unito. Il destino ha però giocato uno scherzo particolare per la partita che potrebbe sancire la promozione dei neroverdi: sul loro cammino c'è proprio il Palermo dell'ex Alessio Dionisi. Al Sassuolo dal 2021 al febbraio 2024, ha lasciato la squadra neroverde nella massima serie proprio prima della retrocessione proprio in serie B. Corsi e ricorsi storici per le due squadre che potrebbero comunque ritrovarsi il prossimo anno proprio in A, seppur da una porta d'ingresso diversa.

Un occhio allo Spezia e ai prossimi impegni — Non sarà gara scontata al Barbera e non sarà facile per il Sassuolo vincere contro il Palermo. I rosanero infatti, sono a caccia di importanti punti per blindare la zona playoff, reduci dalla convincente vittoria contro una Salernitana sempre più in crisi. Il ruolino di marcia impone di non fermarsi, ancor più prima del prossimo turno di campionato venerdì 11 aprile alle 20.30 in trasferta contro il Bari. Per centrare la promozione già domenica, la squadra di Grosso dovrà guardare anche al risultato dello Spezia, impegnato in casa contro la Sampdoria. Per la squadra di D'Angelo, anche in questo caso, non sarà facile conquistare l'intera posta in palio con i doriani che vogliono assolutamente scongiurare i playoff retrocessione. Parola quindi ai campi, per un grande intreccio del destino davvero molto suggestivo.