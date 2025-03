Tre punti pesantissimi per Lauriente e compagni a un passo dal sogno promozione

Alessia Bartiromo 29 marzo - 22:46

Una gara senza storia, con un risultato più che netto. La capolista non frena la sua corsa con Sassuolo-Reggiana che termina 5-1 e ben quattro reti delle cinque dei padroni di casa siglate nella prima frazione di gioco. Apre le marcature Vergara per gli ospiti, poi la rimonta della prima forza del campionato: trova il pari Mulattieri, poi l'autogol di Reinhart che spiana la strada, ampliando il gap ancora con Lauriente, Boloca e il neoentrato Verdi su rigore nel finale. Molto soddisfatto il tecnico neroverde Fabio Grosso che commenta con gioia i tre punti acquisiti, che confermano una grandissima ipoteca sul sogno serie A, rispondendo al meglio anche alla vittoria del Pisa in trasferta contro il Cosenza e al ko dello Spezia in casa contro il Brescia.

L'analisi di Fabio Grosso per Sassuolo-Reggiana — Non può che essere più che soddisfatto l'allenatore Fabio Grosso, che alla vigilia aveva predicato calma e attenzione per questo finale di campionato. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la reazione da grandissima squadra che hanno avuto. Non è facile rispondere immediatamente e al meglio a un gol subito in avvio, rimettendo il match sul binario giusto. Non vogliamo pensare ai record e fare troppi calcoli, so che abbiamo confermato la vetta e il distacco dal Pisa e che abbiamo aumentato quello dallo Spezio ko in casa contro il Brescia. Vogliamo restare focalizzati suoi prossimi impegni e inseguire con grande concentrazione il sogno promozione, per renderlo ancor più eccezionale per i tifosi che meritano ogni felicità".

Un gruppo coeso che fa la differenza — Al momento del gol di Boloca la squadra con il suo allenatore si sono lasciati andare a un sentito abbraccio, momento ripreso anche da Grosso in conferenza stampa: "Il gruppo è fantastico, è super unito ma soprattutto sono tutti a disposizione per dare il massimo, aiutare i compagni e rendere al meglio per il bene collettivo. Al gol di Boloca in particolar modo siamo tutti esplosi di gioia, avevamo capito che il momento in salita dell'avvio era ormai alle spalle e che la rimonta era stata compiuta in pochissimo tempo. Il gol di Vergara in avvio è stato come uno schiaffo che ci ha svegliati, forse era necessario perché per trovare il pelo nell'uovo, dovevamo scendere in campo con un atteggiamento diverso e stare molto più attenti. Hanno giocato davvero tutti benissimo, chi è partito titolare ma anche chi è subentrato, sono davvero molto soddisfatto".

Le condizioni di Berardi e i calcoli sul futuro — La chiosa di Fabio Grosso è doverosa sulla prestazione di Domenico Berardi e il futuro del Sassuolo, a un passo dalla promozione in serie A: "Domenico dà sempre tantissimo per la squadra e i compagni, non posso dirgli davvero nulla. Credo fosse solo affaticato prima della sostituzione proprio per i ritmi intensi del match ma spero ovviamente non sia nulla di preoccupante, ho preferito comunque farlo rifiatare e mandare in campo Verdi che ha ugualmente fatto benissimo, siglando anche il rigore nel finale. Un occhio alle altre squadre ovviamente lo butto ma non voglio fare calcoli, so che il sogno è a un passo ma è doverosa la massima concentrazione per proseguire la stagione al meglio, riposandoci e focalizzandoci poi subito sul prossimo match contro il Palermo in trasferta, tutt'altro che scontato", termina il tecnico.