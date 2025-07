Un progetto incredibile per la squadra di Serie C che ha voluto mettere in evidenza il fascino e la tradizione di un luogo amatissimo in Italia

Il Sorrento Calcio che milita nel girone C di Serie C , ha presentato le nuove maglie per la stagione 2025/2026 . In collaborazione con Ezeta , nuovo sponsor tecnico, i campani hanno voluto fare un omaggio alla costiera ed alle sue tradizioni più importanti, facendo impazzire tutti gli appassionati e collezionisti.

Sorrento Calcio, la nuova prima maglia ispirata all'arte antica

Tra un mese, il Sorrento giocherà in casa la prima giornata del Girone C della Serie C contro la Cavese. La squadra del comune napoletano ha lanciato le divise per la nuova stagione in collaborazione col nuovo sponsor tecnico, Ezeta. Il tema cavalleresco dello shooting omaggia il poeta Torquato Tasso, nato a Sorrento. La prima maglia presenta i colori sociali del club, ovvero il rosso ed il nero.

Il particolare di questa divisa riguarda le strisce ed i rombi presenti su di essa. La casacca che verrà utilizzata per le partite in casa, infatti, rende omaggio all'intarsio ligneo sorrentino, tipologia di artigianato che consiste nella realizzazioni d'immagini usando pezzi di legno molto sottili e di colori differenti. Uno scrittoio del XX secolo, conservato presso il Museo Correale della città, ha ispirato i motivi della maglia per casa.

La seconda maglia esalta il fascino della Costiera Anche la divisa per la partite fuori casa ha diversi richiami al comune italiano. Ezeta ha reso anche il logo del club più chiaro per adattarlo ai colori della maglia: bianca con motivi in verde, giallo ed arancione. L'ispirazione per questa maglia derivano dal fascino mediterraneo di Sorrento e dalla tradizione dei tavoli in pietra, che vengono dipinti a mano e decorati con elementi della natura tipici della città.

Tra questi motivi ci sono anche gli agrumi ed il limone, parte fondamentale della tradizione sorrentina. La seconda maglia, con i suoi colori chiari, racconta l'estate ed il pattern presente su di essa è un richiamo alla bellezza di Sorrento, già a ruba tra gli appassionati e i collezionisti diventando virale in pochissime ore.