Serie C, derby campano: Casertana dilaga col Sorrento, 4-0

Michele Bellame Redattore 16 marzo - 22:36

dallo stadio Alberto Pinto di Caserta, l'inviato

Michele Bellame

Il derby campano della serata di serie C è a tinte rossoblù: la Casertana dilaga con il Sorrento e vince 4-0. I falchetti non hanno mai vinto con un risultato così largo in questa stagione. Il risultato migliore è stato contro il Crotone in trasferta quando la Casertana aveva vinto per 2-3 in Calabria. In casa, al Pinto, la Casertana aveva fatto massimo due reti: è successo ad inizio stagione, a settembre, contro la Juventus. Sotto una pioggia battente che aveva bagnato il primo tempo, il ritorno di Manuel Iori sulla panchina della squadra rossoblù. L'identità restituita al suo gruppo è evidente, così come il gioco e il ritmo veloce. Umori decisamente diversi sulla sponda peninsulare: il Sorrento esce mestamente dal campo, e si guarda comunque alle spalle. Il Messina, ha perso il derby siciliano contro il Catania e rimane a 13 punti. La Casertana sale a 22, e se il campionato finisse oggi, non si disputano i playout. Il Sorrento, infine, rimane a 31 punti.

Casertana-Sorrento, il resoconto del derby campano La partita è divisa a metà, tra primo e secondo tempo, ma c'è stato un netto predominio territoriale da parte della Casertana, anche se non c'è stato il gol. Nella prima frazione di gioco, ci prova Bunino due volte nell'arco del primo quarto d'ora. Poi, Vano, sembra aver gonfiato la rete, ma è solo un'illusione ottica. Il Sorrento ci provava, invece, con capitan Blondett, ex di turno, ma Zanellati risponde presente. Nel secondo tempo, invece, c'è stata una differenza importante di ritmo e soprattutto di fiducia. Kallon, ex di Genoa e Verona, con trascorsi in massima serie, ci mette appena undici secondi per segnare il primo gol della partita: entra in area di rigore, ed infila il portiere Del Sorbo con un bel sinistro a giro. Dopo un quarto d'ora, arriva il raddoppio: rimessa laterale di Heinz, Egharevba gli restituisce palla, cross del numero 6 che trova puntuale l'inserimento di Proia che infila il 2-0. Al 78°, calcio di rigore per i padroni di casa per un tocco di mano dopo un cross di Egharevba: sul dischetto ci va Michele Vano, che però spedisce quasi fuori dallo stadio. Un minuto dopo, ancora Egharevba si incunea nell'area di rigore avversaria, serve con un filtrante l'accorrente Proia che non sbaglia, e sigla la sua doppietta personale. Spazio, infine, al gol bellissimo di Gatti, neoentrato nel secondo tempo: rimpallo nell'area di rigore sorrentina, palla alta, coordinazione perfetta e tiro al volo del numero 44 che sigla la quarta rete della partita.

La Casertana ritrova la vittoria in casa dopo quella con la Cavese, che risale alla metà di ottobre dell'anno scorso. Il ritorno di Iori è stato impattante ed esaltante, che sia da viatico per il finale di stagione. Mesto, invece, il ritorno a casa del Sorrento, che deve guardarsi le spalle.