Il Catania espugna lo Scoglio: 0-1 a Messina nel derby siciliano

Le due squadre non stanno affrontando un campionato rispettando le loro aspettative iniziali. Il Catania è lontano dalla vetta: è a 40 punti, al settimo posto, mentre il Messina è ultimo classificato alla luce delle esclusioni di Taranto e Turris dal girone c. Il Messina, però, deve guardarsi anche da una probabile penalizzazione per motivi economici ed amministrativi. Non solo: se la Casertana dovesse arrivare ad almeno nove punti di distanza dai peloritani, non si disputeranno i playout. La Casertana giocherà nel posticipo serale contro il Sorrento. Nel pre partita, pochi fronzoli per Toscano, che sceglie Montalto in attacco al posto dell’assente Inglese, con Quaini a centrocampo. Il Messina conferma Krapikas in porta e schiera Haveri e Costantino nel 4-3-1-2. Questa fra Messina e Catania è la tredicesima giornata del girone di ritorno.