Imolese, perso il derby: esonerato Catalano; Spagnolo: “Meritiamo di scendere”

Dopo la sconfitta con il Ravenna è arrivata la decisione del club rossoblù. Squadra affidata a Lorenzo Mezzetti in questo rush finale. 3 giornate alla fine per centrare una salvezza ora difficile e non meritata per il presidente Spagnolo.

Emanuele Landi

Cade l’Imolese nel derby romagnolo con il Ravenna. La doppietta di Papa, con doppio assist di Sereni, regala la vittoria al fanalino di coda che ora spera nei play-out. I giallorossi, ora, a 26 punti si sono portati a 3 sole lunghezze dai rossoblù (terzultimi nel girone B in Lega Pro) che non possono più sbagliare. L'ultima retrocede in Serie D e le altre quattro finiscono ai play-out. 3 partite al termine della stagione e la società ha deciso per l'esonero di Catalano. La squadra è stata affidata al tecnico della Primavera, Lorenzo Mezzetti e al suo vice, Francesco Sintini. I due faranno il loro esordio domenica al Manuzzi (in un altro nel derby) contro il Cesena. All'andata i bianconeri rappresentarono il primo avversario di mister Catalano, dopo l'esonero di Roberto Cevoli. Quarto mister esonerato in meno di due anni.

Questo il comunicato ufficiale del club: "L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver sollevato Pasquale Catalano dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Lorenzo Cavallaro dal ruolo di allenatore in seconda della stessa. A Catalano e Cavallaro vanno i ringraziamenti per aver preso la squadra in corsa e per il lavoro svolto. La società del Presidente Spagnoli ha optato per una soluzione interna che prevede la promozione in prima squadra dell’attuale allenatore della Primavera Lorenzo Mezzetti. Il suo vice allenatore sarà Francesco Sintini. Permane il silenzio stampa annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni l’unico a rilasciare dichiarazioni sarà il Presidente Spagnoli".

Dure le parole del numero uno dell'Imolese

Il numero uno del club, Lorenzo Spagnoli, ex protagonista del reality Campioni, al termine del derby si era lasciato andare a un duro sfogo senza mezze misure: "In questi momenti è giusto che venga io a parlare alla stampa, a metterci la faccia, perché tanto il responsabile principale sono io: mai, come in questi nove anni, mi sono vergognato come mi sto vergognando questo anno. Poi si dicono tante cose, si prova a farne altre, ma da parte mia c'è davvero tanta vergogna e tanto imbarazzo".

"Il responsabile principale sono io, le scelte passano da me, e mi dispiace - ha concluso il presidente Spagnoli - non è ancora finita, è vero, ma tutte le volte che vedo le partite mi imbarazzo. Non era mai capitato. Mancano tre partite, spero di fare almeno i playout, anche se a oggi meritiamo di retrocedere noi: sono sempre molto realista, se non cambiano le cose e non succede qualcosa di miracoloso è così. Armi magiche non ce ne sono, stiamo solo dimostrando di non essere adeguati alla categoria: lo dimostra lo staff tecnico con l'allenatore, la dirigenza e lo dimostra anche il presidente".