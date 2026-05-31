Intervenuto ai canali ufficiali di Vivo Azzurro TV, Samuele Inacio ha raccontato il proprio percorso calcistico tra Germania e Italia, soffermandosi sulle esperienze vissute negli ultimi anni e sui traguardi che sogna di raggiungere in futuro. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, non ha nascosto il proprio orgoglio per il percorso compiuto finora con la maglia azzurra.

"Vestire la maglia dell'Italia è qualcosa di speciale. Ogni volta che vengo convocato provo un'emozione enorme". Il giovane attaccante ha poi aggiunto: "Rappresentare questo Paese è un orgoglio per me e per la mia famiglia". Parole che confermano il forte legame costruito con la Nazionale nonostante le sue origini brasiliane. Inacio ha ricordato anche le emozioni vissute nelle selezioni giovanili azzurre: "Ogni volta che indosso questa maglia cerco di dare il massimo". E quando gli viene chiesto quale sia il sogno più grande della sua carriera, la risposta arriva immediata: "Sogno di vincere un Mondiale con l'Italia". Una frase semplice ma estremamente significativa per un ragazzo che continua a bruciare le tappe senza perdere di vista i propri obiettivi.

"Quando ero piccolo guardavo la Nazionale e immaginavo di poter essere lì un giorno", ha raccontato ancora Inacio. "Adesso sto vivendo qualcosa che ho sempre desiderato". Il talento offensivo ha poi sottolineato quanto sia importante continuare a lavorare senza accontentarsi: "So che devo migliorare ancora tanto e sto lavorando ogni giorno per riuscirci".

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DORTMUND, GERMANIA - 11 APRILE: Samuele Inacio del Borussia Dortmund corre con la palla durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Bayer 04 Leverkusen al Signal Iduna Park l'11 aprile 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Il Borussia Dortmund e una scelta che ha cambiato tutto

Nel corso dell'intervista, Inacio ha parlato a lungo anche della decisione di trasferirsi al, un passaggio che ha rappresentato una svolta importante nella sua crescita calcistica. Il giovane attaccante non ha mai avuto dubbi sulla scelta fatta e continua a considerarla fondamentale per il proprio sviluppo. "Il Borussia Dortmund è stata la scelta giusta", ha spiegato. "Fin dal primo momento ho capito che era il posto ideale per crescere". Inacio ha poi aggiunto: "Mi hanno presentato un progetto molto chiaro e hanno mantenuto quello che mi avevano promesso". Un aspetto che il giocatore ha voluto sottolineare più volte durante l'intervista. "Qui lavorano tantissimo con i giovani", ha raccontato. "Ti aiutano a migliorare ogni giorno e ti danno la possibilità di crescere senza pressioni inutili".

Il talento azzurro ha parlato anche delle differenze tra il calcio italiano e quello tedesco. "In Germania tutto si gioca ad altissima intensità", ha spiegato. "Fisicamente devi essere sempre pronto e questo ti obbliga a migliorare continuamente". Inacio ha poi aggiunto: "Ogni allenamento è molto competitivo e questo mi sta aiutando tanto". Un percorso che considera ancora all'inizio: "Voglio continuare a crescere e imparare il più possibile".

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Tra Neymar, ambizione e il futuro in azzurro

Tra i vari temi affrontati non è mancato un riferimento ai suoi modelli calcistici. Inacio non ha nascosto la propria ammirazione per, uno dei giocatori che più lo hanno ispirato durante l'infanzia. "Il mio idolo è sempre stato Neymar ", ha raccontato. "Mi piace il suo modo di interpretare il calcio e la libertà che riesce ad avere in campo". Il giovane attaccante ha spiegato anche quale sia la sua filosofia quando entra sul terreno di gioco. "Quando mi diverto riesco a esprimermi meglio", ha dichiarato. "Cerco sempre di giocare con personalità e senza paura". Un approccio che lo accompagna fin dai primi passi nel calcio e che continua a

Guardando al futuro, Inacio mantiene le idee molto chiare. "Voglio arrivare il più in alto possibile", ha raccontato. "So che la strada è lunga, ma sono pronto a lavorare per raggiungere i miei obiettivi". E tra questi ce n'è uno che continua a tornare nelle sue parole: "Vincere un Mondiale con l'Italia sarebbe il massimo". Un sogno enorme, ma che racconta perfettamente l'ambizione e la mentalità di uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

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