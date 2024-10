Infortunio Zapata, stagione finita: lesione di crociato e menisco

Infortunio Zapata, l'esito degli esami strumentali e il pesantissimo verdetto: la stagione dell'attaccante del Torino è già finita.

Enrico Pecci 7 ottobre 2024 (modifica il 7 ottobre 2024 | 18:10)

Per Duvan Zapata si è subito temuto per un infortunio piuttosto grave. Oggi, a due giorni da Inter-Torino, è arrivata la conferma ufficiale in seguito agli esami strumentali: la stagione del capitano granata è già finita.

Infortunio Zapata: il comunicato ufficiale del Torino — Come comunicato dal Torino attraverso una nota ufficiale, "gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata, uscito anzitempo dal campo nella gara contro l'Inter, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale". Tripla lesione e stagione già terminata per il bomber colombiano.

Il club granata si stringe attorno al suo capitano: "Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata".

Zapata, stagione finita: il messaggio dell'attaccante — Il 33enne tornerà a disposizione di Vanoli per la prossima stagione. Come per Bremer in casa Juventus, l'obiettivo è quello di rientrare al meglio per la preparazione estiva della stagione 2025-2026.

"Grazie a tutti per i messaggi ed il supporto che mi è arrivato in queste ore... a tutto il mondo TORO e anche ai giocatori, tifosi dell’Inter che ieri a San Siro mi hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza dopo l’infortunio", ha scritto Duvan Zapata sui propri canali social. Il colombiano ex Napoli e Atalanta si rivedrà in campo solo nella prossima stagione.