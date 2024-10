L’Inter batte il Torino e balza al secondo posto

L'attaccante francese Marcus Thuram stende il Torino che rimane in dieci uomini dalla metà del primo tempo. La squadra granata, però, non ha mollato, ed esce dallo stadio a testa alta.

L'Inter si aggiudica l'anticipo serale del sabato, battendo il Torino per 3-2. La squadra di Vanoli è rimasta in dieci uomini dal 20 minuto del primo tempo per espulsione del difensore Maripan, che interviene in modo spropositato su Thuram. L'arbitro Marcenaro, dopo averlo ammonito, viene richiamato dal Var, e rettifica il cartellino giallo in espulsione. L'attaccante francese fa tripletta: segna due volte al primo tempo, 25° minuto e 35° minuto, e segna l'ultima rete all'ora di gioco. Il Torino non è domo: accorcia le distanze con capitan Zapata al 36°, e poi poco prima del novantesimo segna Vlasic su calcio di rigore. Grazie a questa vittoria, la squadra di Simone Inzaghi supera l'Udinese e si piazza al secondo posto con 14 punti, dietro al Napoli capolista. I granata, invece, sono al sesto posto con 11 punti, e collezionano la seconda sconfitta stagionale. Delle squadre di testa, dovranno giocare ancora Juventus e Milan, che saranno impegnate rispettivamente contro il Cagliari all'Allianz Stadium, domani alle 12.30, e con la Fiorentina al Franchi domani sera alle 20.45.