Inter-Torino, Inzaghi cambia ancora: Vanoli schiera Adams con Zapata

Inter-Torino è il match che terrà compagnia questo sabato sera ai tifosi delle due squadre e a tutti gli appassionati della Serie A. La gara è tutt'altro che scontata ed entrambi gli allenatori hanno deciso di affidarsi agli 11 ritenuti più affidabili. Per Inzaghi spazio a Bisseck e alla Thu-La, per Vanoli in attacco con Zapata c'è Adams.

Per il Torino il tecnico granata, che questa sera non siederà in panchina perché squalificato, ha invece scelto di non rischiare Vlasic ma neppure Ilic, Sosa e Sanabria che potranno così diventare interessanti armi in corso d'opera. A San Siro è comunque tutto pronto: alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio e le due squadre daranno il via a questo sabato sera tutto da vivere per il campionato italiano di massima serie.